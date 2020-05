La LigaPro aclaró que los jugadores no usarán mascarillas para jugar el campeonato

LEA TAMBIÉN

LEA TAMBIÉN

El director de comunicación de la LigaPro, Andrés Ponce, aclaró que no se ha establecido como un hecho definitivo, el uso de mascarillas por los jugadores, para el reinicio del campeonato nacional, tras superar la emergencia sanitaria.

La especulación se dio luego de una entrevista que dio el director de competencias del organismo, David Constante, en radio Diblu. Ponce usó el audio de esa entrevista para aclarar la postura del organismo.



“Para jugar la competición como tal, no lo sé, está en estudio (el uso de mascarilla). Tal vez, en las primeras fases está considerándose dentro de una posibilidad, pero recuerda que esto impide la capacidad de oxigenación del deportista que regresa a la actividad física. No está confirmado que sea así”, dijo Constante.



Ponce aclaró que “primeras fases”, se refiere a la primera fase de protocolos elaborados en Europa. En ese continente, los clubes de Alemania y Portugal regresan a los entrenamientos de manera paulatina.



“La idea nace en Europa, además según publicaciones es una propuesta analizada por Premier League y Bundesliga. En LigaPro nadie dijo que se jugarán partidos así. Analizar un protocolo internacional no te hace estar de acuerdo, es sólo estar pendiente de los pasos que se dan”, publicó Ponce.