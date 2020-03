Liga de Quito golea 3-0 a River Plate en el estadio Rodrigo Paz Delgado 

LEA TAMBIÉN

Con un goles de Franklin Guerra, Cristian Martínez Borja y Junior Sornoza, Liga de Quito se impone 3-0 a River Plate en el segundo tiempo del partido del grupo D de la Copa Libertadores, la noche del 4 de marzo del 2020, en la cancha del estadio Rodrigo Paz Delgado de Quito.

El defensa central logró adelantarse a su marcador, a la salida de un saque de esquina, para conectar de cabeza y abrir el marcador a los 15'.



Más adelante, a los 35', Martínez Borja envió la pelota al fondo del arco, tras una jugada en la que participaron por el costado izquierdo Marcos Caicedo, Luis Ayala, entre otros. La redonda llegó al ras y el ariete se lanzó, con la marca de Bruno Zuculini, y luego el esférico se fue al fondo del arco.

El delantero colombiano que ya lleva siete goles en la temporada comanda el ataque de la 'U' en una cancha que no se encuentra en su mejor estado. El campo de juego del estadio Rodrigo Paz Delgado está en mantenimiento desde inicios de año y todavía no está en sus mejores condiciones.



Pese a que la cancha no contribuye con el acostumbrado juego con la pelota al piso de la 'U', los universitarios dominaron en la primera parte.

Antonio Valencia (izq.), de Liga de Quito, ante la marca de un rival en el cotejo entre LDU y River Plate en Quito, el 4 de marzo del 2020. Foto: EFE



Lucas Villarruel, Junior Soronoza, Pedro Perlaza, entre otros, han sido los jugadores más destacados de la 'U'. En la primera parte, los locales dominaron y generaron mejores opciones. Una de las más claras llegó a los 44', cuando Antonio Valencia inició una jugada en la que también fueron protagonistas José Quinteros y Perlaza, quien centró para el remate de cabeza de 'El Camión' Martínez Borja, pero la pelota salió muy cerca del poste.

En el inicio del segundo tiempo, River empezó con ímpetu y generó acciones de peligro, pero la 'U' respondió a los 54, con un remate de cabeza de Guerra, y un minuto después con un remate de Martínez Borja que se fue arriba del arco.



A los 61', Billy Arce ingresó en lugar de Caicedo en el equipo de Pablo Repetto.



Luego, Martínez Borja estuvo otra vez cerca a los 67', pero su remate desde dentro del área pasó muy cerca del poste. Luego, el colombiano fue reemplazado por el uruguayo Rodrigo Aguirre, quien retornó después de cumplir una sanción.





A los 71', el golero Enrique Bologna, del cuadro millonario, recibió una cartulina roja porque se salió de su área y con la mano evitó que la pelota pasara, en una jugada en la que el 'Choclo' Quintero tenía opción de anotar.







El golero Adrián Gabbarini, de LDU, festeja uno de los goles ante River Plate en la Casa Blanca, el 4 de marzo del 2020. Foto: AFP

LDU y River Plate (Argentina) son parte del grupo D, junto con Binacional (Perú) y Sao Paulo (Brasil).



A la misma hora, Delfín SC juega con Olimpia en el estadio Jocay de Manta. El partido del grupo G está igualado 1-1.