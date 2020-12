Liga de Quito recupera a Rodrigo Aguirre para la final ante Barcelona; Matías Zunino y Lucas Villarruel aún en duda

El goleador uruguayo Rodrigo Aguirre se recuperó de una lesión y puede ser considerado por el técnico Pablo Repetto, de Liga de Quito, para la final de revancha ante Barcelona SC. El duelo entre albos y toreros será este martes 29 de diciembre del 2020, en el Rodrigo Paz, desde las 20:15. En la final de ida, se registró un empate de 1-1.

La información de la recuperación de Aguirre la divulgó Juan Barriga, médico de los azucenas, en una entrevista en Radio La Red. "Aguirre se ha recuperado, pensamos que podría llegar para que sea una opción mañana".



Barriga además consideró que el argentino Lucas Villarruel "sí llegaría para jugar mañana", al igual que el uruguayo Matías Zunino, extremo derecho. "Zunino tiene una molestia en el recto anterior del muslo, pero estoy casi seguro que sí podríamos contar con él".



Adolfo Muñoz aún no se recupera por un desgarro muscular y está descartado. Todos los jugadores de Liga disponibles se someterán a pruebas del covid-19 antes del duelo de revancha en el estadio de Ponciano.



En la entrevista, Barriga hizo una revelación. Aseguró que, durante todo el 2020, no se han realizado controles de dopaje en los partidos. "LigaPro es la encargada del control antidoping y no lo ha hecho en todo el año, tampoco en la final en Guayaquil. Es raro que se pretenda hacerlo aquí en Quito y, aunque no nos afecta, si nos llama la atención porque parece direccionado y eso no está bien", declaró Barriga.