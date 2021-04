Liga de Quito y Vélez Sarsfield, un duelo intenso por el Grupo G de Libertadores

Liga de Quito y Vélez Sarsfield de Argentina saldrán mañana, martes, por la segunda fecha del Grupo G con la urgencia de ganar o ganar, en Quito, para mantenerse con opciones de clasificación a la siguiente fase de Copa Libertadores, tras el empate y la derrota que sufrieron en el debut, respectivamente.

Si bien, Liga empató por 2-2 en su visita al chileno Unión la Calera, no alcanzó a zafarse de la seguidilla de empates, seis en total, por el torneo ecuatoriano, y con un nivel de juego que no otorga seguridad de un buen resultado.



Por su parte, Vélez debutó en la Libertadores de este año con derrota por 2-3 de local ante el brasileño Flamengo, favorito para adjudicarse el Grupo continental, pero se repuso en la reciente fecha de la Liga argentina al imponerse por 2-1 a Lanús.



Además, la zozobra se mantiene todos los días en cada plantilla por los contagios de la covid-19 que se vienen sucediendo, pues en Vélez se reportaron tres casos y su cuerpo médico cruza los dedos para que, hasta antes del partido de mañana en Quito, no aparezcan nuevos casos.



Al defensa y capitán Lautaro Gioannetti, se sumaron Adrián Campos y Nazareno Romero entre los contagiados por el coronavirus en Argentina.Por su parte, Liga de Quito en el debut ante el equipo chileno, se privó del aporte de los atacantes Jhojan Julio, del argentino Juan Cruz Kaprof, por lesiones; Adolfo Muñoz y Jefferson Troya, dieron positivo de covid-19 y el centrocampista argentino Lucas Villarruel, debido a una suspensión.

El equipo del técnico uruguayo Pablo Reppetto en el reciente partido mostró algunas deficiencias en su defensa de lo que se aprovechó para imponer su juego el cuadro chileno, pero las individualidades salvaron a Liga, con dos fantásticos goles del atacante Billy Arce.



Mientras, el equipo del entrenador Mauricio Pellegrino se esmeró para quedarse con los tres puntos, pero la superioridad futbolística de Flamengo terminó por imponerse, para dejarlo con la urgencia de ganar mañana para

mantener la opción de acceder a octavos de final.



Será un duelo entre ganadores del torneo continental pues Vélez ganó el título de 1994 bajo la dirección técnica de Carlos Bianchi, y Liga de Quito en el año 2008 bajo la dirección técnica del también argentino Edgardo "Patón" Bauza.



Liga de Quito descansó el reciente fin de semana, pues la LigaPro suspendió sus partidos por la expansión alarmante de contagios de la covid-19 en la mayoría de ciudades ecuatorianas.