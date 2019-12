LDU ya confirmó a seis refuerzos y aún hay otras alternativas

LEA TAMBIÉN

La negociación entre Liga, Macará y el defensa central Moisés Corozo se hizo en 48 horas. Así lo contó Esteban Paz, directivo de LDU, aclarando que en ningún momento hubo ‘cruce’ con la dirigencia de Barcelona por el jugador.

“No tratamos de incomodar ninguna negociación. Las palabras textuales de Miller (Salazar) fueron que no tenían ninguna negociación por Moisés. Una vez que se cerraron las puertas (con Barcelona), entramos”, detalló Paz.



Corozo firmó por cuatro años con la ‘U’ y es el sexto futbolista confirmado para el 2020. También ya están contratados Pedro Pablo Perlaza y cuatro más: Luis Arce, Ronny Medina, Bryan Hernández y Davinson Jama.

La vinculación de los cuatro se trabajó con un análisis detallado de lo que hicieron en este torneo. Javier Burbano, el responsable del área de videos, Paz y el entrenador Pablo Repetto estudiaron los rendimientos individuales para firmar los contratos.



Arce, volante que jugó este año en El Nacional, se reencontrará con sus dos hermanos que juegan en Liga. Será una de las alternativas para pelear la posición que dejará Jefferson Orejuela. El jugador, según Paz, no continuaría.



Fluminense, dueño de los derechos deportivos, solo quiere vender al jugador y la cotización de sus derechos está en USD 1,7 millones que se incrementaría. “Es uno de los jugadores más caros de Liga. Es difícil pensar que vamos a crecer ( su contrato). En un 99% no va a continuar en LDU. México es un mercado que oferta el doble”, detalló Paz en radio La Red.



Con la llegada de Perlaza hay la posibilidad de que Antonio Valencia juegue como volante. Sin embargo, Paz admitió que hay preocupación porque aún no es seguro el regreso de ‘Toño’ a LDU.



Andrés Chicaiza y Kevin Minda no seguirán en el club. Chicaiza tiene una oferta de un equipo quiteño, pero aún no se confirma. Minda será prestado. Además, Anderson Julio se irá a México.

Hernán Torres será el preparador físico que llegará en enero.