Liga de Quito aprovechó la paralización del torneo por el covid-19 para recuperar a sus jugadores lesionados

En Liga de Quito celebraron en sus redes sociales la recuperación total de dos jugadores que habían sufrido molestias físicas durante el 2019. Además, el departamento médico aprovechó la paralización del torneo, por el covid-19 para celebrar los procesos de rehabilitación de aquellos que estaban lesionados y que tenían un largo tiempo para volver a las canchas.

Según Pablo Repetto, entrenador de los albos, el equipo, a inicios del año, no contaba entre sus planes a Jhojan Julio. El quiteño sufrió una fractura en la rodilla y fue operado. Según los médicos, su regreso pronosticaba que se perdería al menos tres o cuatro meses.

"Ahora tenemos un jugador con el que no contábamos inicios de la temporada", dijo Repetto cuando le consultaron sobre fichajes y el equipo con el que cuenta para la reanudación del torneo.

Ahora Julio ya está recuperado. Está en fase de fortalecimiento físico y readaptación deportiva.

“Personal de Liga me vino a dejar los instrumentos para mi rehabilitación. Me proporcionaron pesas, mancuernas y las pelotas de fisioterapia”, le confesó Julio a este diario.



El futbolista albo se respaldó en Jaime Flores. El fisioterapeuta se convirtió en su confidente. Fue quien más lo acompañó durante estos días de confinamiento.



Ahora Julio se siente listo para volver a entrenarse con sus compañeros. La paralización del campeonato, por el covid-19, le sentó bien. Aprovechó ese tiempo para recuperarse.



“Aún no me han dado el alta, pero estoy con ganas de presentarme el miércoles (mañana) a los entrenamientos. Luego de la cuarentena, todos empezamos de cero”, dice, con algo de optimismo.

Andersson Ordoñez y el "Chavito" Cruz entrenan a la par de sus compañeros, sus lesiones quedaron en el pasado y ahora todos se fortalecen juntos. #EntrenamientoLDU #Volveremos pic.twitter.com/DVgXk8BkkA — LDU Oficial (Desde 🏠) (@LDU_Oficial) June 18, 2020

Mientras Julio aún debe realizar trabajos de fisioterapia, los otros dos jugadores que estaban lesionados ya están plenamente recuperados. Se trata de Christian Cruz y Ándersson Ordóñez.

Cruz sufrió una luxofractura en agosto del 2019 en un partido ante Boca Juniors de Argentina, por la Copa Libertadores. Ordóñez ha sufrido lesiones en la planta de su pie, que le han impedido recuperar la titularidad. Incuso tuvo que usar plantillas ortopédicas para readaptarse al uso de zapato deportivo.



Con ellos, el DT Pablo Repetto espera contar con el plantel completo para la reanudación de la LigaPro. El organismo solo debe resolver si se juega el formato del torneo que estaba previsto al inicio del año o se opta por la disputa de dos hexagonales con ochos clubes, cada uno.



El 17 de julio del 2020 es la fecha prevista para la reanudación del Campeonato que se interrumpió por la pandemia del coronavirus covid-19.