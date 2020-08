Liga de Quito no ha recibido ofertas por Pablo Repetto, según Esteban Paz

LEA TAMBIÉN

Esteban Paz, directivo de Liga de Quito, aclaró que no se opone a cualquier ofrecimiento que llegue por el técnico Pablo Repetto, sea de la Selección o de algún equipo del exterior. Sin embargo, precisó que esos pedidos no se han producido hasta el momento.

En declaraciones a la estación Cobertura Plus, de Quito, este jueves 13 de agosto del 2020, el dirigente albo indicó que para él es mejor evitar el tema de la Tri porque no desea generar malos entendidos.



"No tengo la menor idea de quienes son los candidatos para ser entrenador de la Selección. No me meto en los temas de la Federación (Ecuatoriana de Fútbol, FEF). Para mí hablar de Repetto es que cualquier acomplejado diga que lo estoy poniendo en la Selección".



Se especula con que el nombre del entrenador uruguayo figura en la lista que maneja la FEF como opciones para dirigir a la Tri, tras la salida del DT neerlandés Jordi Cruyff. También trascendió en medios mexicanos que el Atlas lo tenía en la mira, pero que finalmente fichó al argentino Diego Cocca.



"No hay ninguna cláusula de rescisión en el contrato de Repetto. No me gusta poner freno a alguien que nos ha dado tanto si algún equipo que le ofrezca una oportunidad de mejorar. Ningún equipo de México ha pedido permiso para hablar con él", sostuvo Paz al respecto.