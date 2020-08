Liga de Quito pactó un amistoso ante El Nacional, en el estadio Rodrigo Paz

LEA TAMBIÉN

LEA TAMBIÉN

Liga de Quito jugará ante El Nacional, en su segundo partido de preparación antes de la reanudación de la LigaPro, interrumpida en marzo por la pandemia del coronavirus covid-19. El cotejo amistoso está pactado para el sábado 8 de agosto, en el estadio Rodrigo Paz.

​Pablo Repetto, técnico de los albos, confirmó la realización del compromiso a puertas cerradas. El DT anticipó, en radio Cobertura, que este tipo de encuentros permiten ver y analizar los rendimientos de los futbolistas.



Sin la presencia de aficionados ni periodistas, el entrenador dijo que no habrá problemas para el cumplimiento de protocolos.



El último encuentro oficial entre ambos equipos se realizó el 28 de febrero del 2020, con victoria de 3-0 para Liga, en el Olímpico Atahualpa. El cotejo correspondió a la fecha 3 del torneo.



Para el DT uruguayo es clave la preparación en cotejos amistosos, pues considera que esto le permitirá definir la alineación sin dudas.



Para Repetto, Liga tiene como misión alcanzar el título ecuatoriano que ya alcanzó bajo su tutela en el 2018. "No nos ponemos de favoritos nunca, pero creo que por el equipo que tenemos somos candidatos para estar en puestos estelares en el Campeonato”.



También se mostró complacido por la incorporación del argentino Lucas Ezequiel Piovi, quien se ejercita individualmente en Pomasqui a la espera de una prueba PCR. "Hace tiempo que Piovi no tenía contacto con la pelota por lo que estaba en cuarentena"