Liga de Quito no tendrá Noche Blanca y presentará su camiseta de forma virtual

Esteban Paz, dirigente de Liga de Quito, confirmó que en este 2021 no habrá Noche Blanca. La crisis sanitaria y las restricciones de parte del COE Nacional no permitirán hacer la gran fiesta de inicio de temporada, donde se presenta la indumentaria nueva y la plantilla.

Según el directivo, el diseño de la nueva indumentaria fue aprobada en el 2020, por pedido de la marca internacional que viste al equipo. Ahora se están aprobando los diseños de la temporada 2022.



Las camisetas serán presentadas en un evento virtual y con este iniciarán la temporada. Se está trabajando en la construcción del equipo.



“Será un lanzamiento virtual previo al inicio del torneo. No habrá Noche Blanca. Las camisetas de Liga de Quito del 2021 fueron aprobadas hace un año atrás como lo pide la marca y ahora estamos confirmando los diseños del 2022”, dijo Paz en una entrevista en La Red.



Paz aclaró que la camiseta blanca no tendrá mayores cambios. Debe ser blanca como tradicionalmente se ha mostrado en sus 103 años de vida institucional, pero en las alternas tienen un margen para modificarlas.



"Estamos conversando con varios jugadores para mantener el 95% del plantel pero no podemos tener saturación de jugadores caros en la misma posición. Estamos construyendo un equipo con la premisa de bajar el presupuesto, pero ser altamente competitivos", dijo sobre el plantel de la temporada.