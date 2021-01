Liga de Quito prepara la 'Noche Blanca' y Luis Amarilla se presentó a los chequeos

Liga de Quito tendrá cuatro amistosos como parte de su preparación para la temporada 2021. En la agenda de LDU sí consta un partido de presentación en la denominada 'Noche Blanca'. Así lo confirmó el gerente del equipo albo, Santiago Jácome, en entrevista con radio La Red. El miércoles se jugará el primer amistoso ante Universidad Católica.

Jácome dijo que aún no hay fecha para la presentación del equipo que será virtual y sin público en el escenario albo. "Esperamos armar la 'Noche Blanca', falta por confirmar el rival y ese día presentaremos las camisetas para la temporada 2021. El equipo está motivado. Queremos tener una revancha, luego de la dolorosa final que nos tocó perder lamentablemente", manifestó.



El delantero Luis Amarilla, contratado para reemplazar a Rodrigo Aguirre, se presentó este lunes 25 de enero a los chequeos médicos y está previsto que esta semana participe de los entrenamientos de pretemporada en el complejo de Pomasqui.



El DT Pablo Repetto trabaja con el grupo de jugadores y según Jácome aún no se resuelve el futuro de algunos jugadores. "No tenemos avances en los casos de Andrés Chicaiza, Carlos Rodríguez y Édison Vega, esperamos definir su futuro para tranquilidad de ellos", manifestó.



Liga de Quito tiene definida la agenda de la segunda semana de trabajo. Toda la semana se entrenará en Pomaqui. El próximo domingo el plantel tendrá descanso y se irán confirmando más amistosos. La Supercopa Ecuador será el primer reto del año. LDU jugará ante Independiente del Valle, en el estadio Olímpico Atahualpa.