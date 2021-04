Liga de Quito no pudo con el Mushuc Runa y cedió otro empate en el torneo 

Liga de Quito igualó 0-0 con Mushuc Runa la tarde de este sábado 3 de abril en el estadio Rodrigo Paz Delgado de Quito, por la fecha 6 del campeonato ecuatoriano. Fue el cuarto empate de los albos en esta temporada.



Con el resultado, los albos sumaron 10 puntos y mantienen el invicto con seis fechas. No obstante, los albos han presentado dificultades en su generación de juego colectivo y el equipo no ha sumado una presentación destacada en seis fechas, con dos triunfos y cuatro empates.



El Mushuc Runa completó ocho puntos en la tabla y se defendió con solvencia en la Casa Blanca. En el partido disputado en la capital, Liga demostró que su desempeño no sorprende al rival y con poca contundencia en su ofensiva, el empate fue un premio frente a un Mushuc Runa, que estuvo a un paso de llevarse la victoria en el último minuto del partido, con un remate en el poste de Bágner Delgado.



El encuentro arrancó con un equipo albo que le costaba romper el cerco de cinco defensas que puso el DT Geovanny Cumbicus. El entrenador ecuatoriano perdió al golero Carlos Ortiz, quien tuvo que ser sustituido por lesión a los cinco minutos, tras un choque con Christian Martínez Borja.



El rendimiento de los dos clubes fue flojo en la primera parte. El partido estuvo constantemente paralizado por las faltas e incluso se adicionaron nueve minutos para compensar las pérdidas.



Mushuc Runa atacó una sola vez, con un tiro de cabeza de Christian Palomeque, que se fue a las manos de Adrián Gabbarini, mientras que la 'U' solo replicó con un tiro desviado de José Quintero y un disparo desde fuera del área de Jordy Alcívar.

​En la segunda parte, el DT Pablo Repetto ingresó a Matías Zunino y Luis Amarilla para fortalecer la ofensiva del cuadro azucena. Liga controló el partido y tuvo arrinconado al Mushuc Runa durante los primeros 20 minutos, pero sus jugadas no resultaban determinantes.



Los albos repetían lo mismo en cada llegada: centros imprecisos desde los costados, remates desviados y toques sin profundidad. Además, Liga quedaba mal en los contragolpes y pudo verse sorprendido con un cabezazo de Miguel Murillo al minuto 83.



Al final del compromiso, Delgado protagonizó otro contragolpe y por poco marca el gol del Mushuc Runa, tras estrellar un balón en el poste. En la siguiente jornada, Liga visitará a Emelec en el Capwell y Mushuc Runa se enfrentará con Olmedo, en Echaleche.