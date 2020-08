Liga de Quito buscará el liderato en su visita al Olmedo, en Riobamba

LEA TAMBIÉN

Liga de Quito tiene un gran desafío en lo que resta del año: afrontar la reanudación de la LigaPro y la Copa Libertadores sin la presencia de Antonio Valencia, su principal referente a inicios de temporada.

El DT Pablo Repetto admitió que armó el plantel para potenciar las cualidades del ‘Toño’ en el mediocampo. Una vez confirmada su salida, la ‘U’ tuvo que fichar al argentino Ezequiel Piovi, proveniente del Arsenal de Sarandí, para no desbalancear al equipo.



Piovi ya fue habilitado en la Ecuafútbol, pero no será parte del duelo ante el Olmedo en el estadio Olímpico de Riobamba, porque aún no está bien físicamente. El partido se jugará este domingo 16 de agosto del 2020, a las 16:00.



Ante el ‘Ciclón’ el estratega uruguayo tampoco podrá contar con el volante Édison Vega y el lateral José Quintero, por lesión. El atacante Marcos Caicedo está en duda.



Las buenas noticias son la recuperación de Rodrigo Aguirre, quien se perdió el arranque del campeonato por lesión. Repetto dijo que Aguirre podría formar una dupla ofensiva con el colombiano Christian Martínez Borja, goleador del campeonato con siete anotaciones.



Otro jugador que regresó tras una lesión fue Christian Cruz. El ‘Chavo’ aprovechó la paralización del campeonato para superar la fractura de tibia y peroné que sufrió en el encuentro por los cuartos de final de la Copa Libertadores 2019, ante Boca Juniors.

El guayaquileño de 28 años volvió a la actividad en el partido amistoso frente a Independiente del Valle, en el estadio Rodrigo Paz Delgado, el pasado 5 de agosto. La ‘U’ ganó a los rayados por 4-2. El ‘Chavo’ marcó un gol.



Los albos viajaron vía terrestre hacia Riobamba el 15 de agosto del 2020; jugadores y parte cuerpo técnico lo hicieron en dos buses. El resto de la delegación se trasladó en autos particulares.



Pese al apretado calendario que deben afrontar hasta el cierre del año, en la ‘U’ existe optimismo por lograr los objetivos planteados.



“Tendremos poco entrenamiento y hay que darle importancia a la recuperación física. Serán días complicados, pero en estos cinco meses nos vamos a jugar cosas lindas con el club, como el torneo y la Libertadores”, dijo Lucas Villarruel, mediocampista argentino.



Los albos se ubican en la segunda posición con nueve puntos, más cuatro de gol diferencia. De ganar ante los riobambeños, ascenderían al primer lugar.