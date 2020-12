Según Liga de Quito, el problema de la iluminación en el estadio Rodrigo Paz fue por el daño de un generador 

El polémico apagón de la mitad de las luces en el estadio Rodrigo Paz Delgado al momento de la premiación a Barcelona, campeón del fútbol ecuatoriano 2020. ha generado cuestionamientos.

La noche del martes 29 de diciembre, el equipo guayaquileño recibió el trofeo de la LigaPro, pero lo hizo a media luz en el estadio de Liga de Quito. El equipo guayaquileño ganó la final en penales (3-1) y dio la vuelta olímpica.

El corte de luz en el escenario generó una respuesta. Diego Castro, directivo albo, explicó este miércoles 30 de diciembre lo ocurrido. "Al momento que salíamos de recibir las medallas, vimos que se apagaron las luces. Preguntamos qué pasó y nos dijeron que fue un generador. Algunos nos podrán creer y otros no, pero es lo que sucedió", dijo en radio La Red.



La misma versión recibieron los dirigentes de Barcelona antes de abandonar el esceanrio deportivo. Una de las causas habría sido el fuerte aguacero que cayó minutos después del partido y que demoró la premiación organizada por la LigaPro. "Inmediatamente tratamos de arreglar ese problema, pero todavía no tenemos luces led, son de las antiguas, hasta que se prendan, hay que esperar entre 15 o 20 minutos”, añadió Castro.



En la cancha de Casa Blanca se pudo ver a Castro y a Álvarez abrazando a los directivos de los amarillos y felicitando por el campeonato. "Somos una dirigencia seria y madura, no estamos para esas niñerías. Barcelona es el justo campeón y ayer los felicitamos", puntualizó.



Estaá previsto que LDU envíe un informe por escrito detallando lo ocurrido al momento de la premiación tanto a Barcelona como a la LigaPro. Los directivos de Barcelona no han presentado todavía ningún reclamo. El hecho se dio en medio de pugnas dirigenciales entre ambos equipos.