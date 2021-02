Liga de Quito espera la respuesta de San Luis para confirmar a Anderson Julio

Liga de Quito está a la espera de una propuesta del Atlético San Luis de México para confirmar el regreso de Anderson Julio, ante los rumores de que ya existe un acuerdo por el futbolista.

"Estamos esperando propuesta de San Luis. Todavía no tenemos nada", expresó Esteban Paz, presidente de la Comisión Ejecutiva del cuadro albo, a BENDITO FÚTBOL.



Julio se incorporó al San Luis a inicios del 2020, club que adquirió sus derechos deportivos por tres temporadas. En el último año, disputó 20 cotejos sin marcar goles y no se consolidó.



El San Luis adeuda valores a Liga de Quito. Por ello, la opción es que Julio vuelva, a cambio de un monto de la deuda que tiene el cuadro mexicano.



Sin embargo, según Paz, aún no ha llegado la propuesta del cuadro azteca para finiquitar el acuerdo.



La prensa mexicana divulgó que el jugador no está en planes del San Luis para esta temporada y llegaría por un año a préstamo al cuadro azucena.



En Liga, Julio se destacó en la temporada 2018, donde anotó un gol en la final para el título de los albos. Ganó también la Supercopa de Ecuador 2019.



Los albos se han reforzado solo con el delantero paraguayo Luis Amarilla para suplir la salida del uruguayo Rodrigo Aguirre. El club realizará solo unos tres fichajes para esta temporada para ajustarse a su presupuesto, establecido en USD 14 millones.