Liga de Quito tiene el equipo completo para el partido ante Flamengo

Liga de Quito continúa su preparación para el juego de este miércoles 24 de abril del 2019 (19:30) ante Flamengo. Los universitarios no presentan bajas por lesión o suspendidos en la Copa Libertadores, por lo que van a tener equipo completo. Además afrontan este duelo con todo el optimismo, después de haber conseguido un triunfo el fin de semana ante Emelec.

“Nos tocó un grupo muy duro (en la Copa Libertadores), con dos grandes equipos como Peñarol y Flamengo, ahora tenemos que salir a ganar estos dos partidos en casa, todavía tenemos chance de clasificar a los octavos de final. Estamos con la mentalidad de que tenemos que pasar esta fase”, dijo Ánderson Julio.



Julio, que fue autor del primer tanto de los albos ante Emelec, jugará por primera vez ante Flamengo. En el juego pasado su hermano no estuvo convocado por una lesión. “Tenemos que salir a proponer, no podemos dejar que sean ellos los que propongan en nuestra cancha. No creo que Flamengo salga a jugar de igual a igual, si se encierran, trataremos de aprovechar los espacios para hacerles daño”, dijo.



Liga podría jugar con: Adrián Gabbarini; José Quintero, Nicolás Freire, Carlos Rodríguez, Christian Cruz; Jefferson Orejuela, Jefferson Intriago, Ánderson Julio, José Ayoví, Jhojan Julio y Juan Luis Anangonó.