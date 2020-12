Delfín venció a Liga de Quito en Manta y el campeonato del 2020 tendrá finales 

Delfín venció a Liga de Quito 2-0 en el estadio Jocay de Manta, por la fecha 14 del campeonato ecuatoriano de fútbol. El último campeón del fútbol ecuatoriano ganó este miércoles 16 de diciembre del 2020 con tantos del delantero Carlos Garcés y Juan Diego Rojas.

En el primer tiempo, Liga de Quito trató de tomar la iniciativa. El retorno de Pedro Pablo Perlaza al lateral derecho permitió encontrar más futbol por ese extremo. LDU sintió la ausencia de 'PPP' en los últimos partidos y en el Jocay volvió a tener salida por ese extremo.



El partido tuvo buen ritmo. El rápido Jonatan González, de los manabitas, fue el más peligroso con sus piques y pisó el área en dos ocasiones, pero no supo resolver las jugadas en los últimos metros. Sin embargo, González sintió el desgaste físico y se fue de la cancha en camilla, lesionado.



A la media hora de juego también llegó una mala noticia para los albos. El delantero uruguayo Rodrigo Aguirre corrió por una pelota, pero sintió un dolor en su músculo izquierdo. El 'Negro', con rostro de dolor, hizo el gesto pidiendo la variante.



La salida de Aguirre dio pase al delantero colombiano Cristian Martínez Borja. El 'panita' entró, pero no encontró espacios ni maayores oportunidades hasta el cierre del primer tiempo. Los equipos se fueron al descanso con el marcador en blanco.



Liga de Quito salió en el segundo periodo a buscar el gol desde el arranque. Entró a presionar a los manabitas cerca de su propio arco. La mejor oportunidad para LDU fue a los 65 minutos. Un remate de Jhojan Julio fue atajado por Máximo Banguera, golero cetáceo.



Banguera también fue protagonista en el gol de los locales. La jugada nació en sus pies con un saque largo. Jáner Corozo fue a presionar y forzó el error de Luis Ayala. El lateral intetó salir jugando con el golero Leonel Nazareno, pero entregó el pase par que Garcés anotará el 1-0.



Con la ventaja, LDU adelantó sus líneas tratando de lograr el empate, pero otra vez se encontró con Banguera. En otro ataque preciso, apareció Rojas para definir frente al arco de los quiteños y poner el 2-0.



Con el resultado, LDU quedó a cuatro puntos de Barcelona, el puntero, y no podrá ser campeón directo. Deberá jugar las finales, pero deberá esperar por confirmar el rival. En la última fecha, la 'U' tendrá que jugar contra Técnico Universitario. La prioridad será sumar puntos para asegurar el liderato en la acumulada y garantizar la localía en las finales.