En Liga de Quito continúan su plan de volver a los entrenamientos como se estipuló en el protocolo de LigaPro

En Liga de Quito mantienen su plan sanitario para volver a los entrenamientos. El cuerpo médico citó a sus jugadores para hacerse pruebas de covid-19, tal como dicta el protocolo aprobado por la LigaPro y aceptado por el Comité de Operaciones de Emergencia (COE).

Esteban Paz, dirigente del club, aseguró que el equipo cumple con los tiempos establecidos. E club debía someter a pruebas de covid siete días antes de volver a las prácticas.



Pablo Repetto, entrenador de los albos, confesó que el plan se mantiene a pesar de que los jugadores ya se enteraron de la decisión del COE, de dar marcha atrás a su autorización de entrenamientos de deportistas profesionales.



Este lunes 1 de junio estaba previsto que los jugadores y parte del cuerpo técnico acudan al estadio Rodrigo Paz para estos exámenes y pruebas PCR de covid-19.



"Cuando llegue al estadio será una sensación linda en volver a la cancha", aseguró el DT uruguayo en una entrevista en Mundo Deportivo.



Sobre la postura del COE, Repetto espera que sea cambiada ante la necesidad de los deportistas de volver las prácticas.



"Esperemos que se pueda cambiar esa decisión y entrenar nuevamente como estaba planificado el próximo 08 de junio (...) La suspensión del COE me generó mucha tristeza como a todos lo que estamos muy ilusionados con volver a la actividad", dijo el técnico.



Sobre la posible salida de Rodrigo Aguirre y Franklin Guerra, el charrúa confesó que por ahora la prioridad del club es la económica.



"En todos los equipos que he estado siempre me maneje de la misma manera con la salida de jugadores. Siempre el club me consultó primero. Estamos abiertos para cualquier posibilidad que exista de alguna salida de los jugadores. Hoy por hoy lo económico del plantel es la prioridad". afirmó.



Para volver a las prácticas, el equipo tenía listo un plan para utilizar las dos canchas principales del complejo de Pomasqui.



"Tenemos algo avanzado para volver a los entrenamientos. En Pomasqui tenemos dos campos en muy buenas condiciones", dijo.