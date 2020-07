Liga de Quito no cederá a ninguno de sus jugadores a un equipo ecuatoriano

LEA TAMBIÉN

Liga de Quito descartó la opción de ceder a alguno de sus futbolistas a otro club ecuatoriano para generar recursos económicos. Así lo destacó Esteban Paz, presidente de la Comisión Ejecutiva del equipo albo.

"!A nivel nacional no vamos a ceder ningún jugador!”, enfatizó en una entrevista con el programa Mundo Deportivo de Radio Cobertura. Ahí, reveló que al club llegaron ofertas por los fichajes del zaguero Moisés Corozo y el extremo Dávinson Jama, ambos ecuatorianos.



Sin embargo, el entrenador uruguayo Pablo Repetto se opuso a la salida de ambos jugadores, pues considera que necesitará alternar jugadores en la reanudación de la LigaPro, que aún no tiene fecha confirmada.



Liga solo cederá a jugadores a clubes del exterior en caso de que lleguen buenas ofertas. Las trasferencias de Franklin Guerra y Rodrigo Aguirre no se concretaron. El único jugador que saldrá es el uruguayo Carlos ‘Paco’ Rodríguez.



Rodríguez se vio obligado a salir para permitir que exista un cupo de extranjero para que lo ocupe el argentino Lucas Piovi, recién fichado por los azucenas. Este último viene a cubrir el puesto de Antonio Valencia.



Según Paz, el club se vio obligado a prescindir de Rodríguez, pues en su posición de defensa, Liga tenía varias alternativas.



Liga espera ubicar a 'Paco' en Uruguay, donde es conocido. Las opciones de Brasil son más complicadas, según el directivo.