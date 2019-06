Liga de Quito también busca contratar a Luis Antonio Valencia

LEA TAMBIÉN

Esteban Paz, miembro de la Comisión de Fútbol de Liga de Quito, confirmó que Luis Antonio Valencia es una de las opciones que maneja el equipo albo para reforzar la plantilla en la segunda fase del Campeonato Ecuatoriano y los octavos de final de la Copa Libertadores 2019.

El dirigente aseguró que conversaron con Valencia durante sus vacaciones en Ecuador y el jugador planteó sus condiciones. Una de estas fue que su decisión la tomaría después de la Copa América 2019, tras analizar propuestas que le han extendido desde Turquía, Estados Unidos y el Barcelona SC.

​"Hay una realidad, nosotros buscamos un jugador de jerarquía para reforzar el plantel, dentro de esas opciones nos hemos topado con esta alternativa, sin dudas la mejor de todas es la de Antonio Valencia", dijo Paz, en una entrevista con la Radio Redonda de Quito (96,9 FM).



El directivo consideró que el fichaje de Valencia "es una inversión", pero la posibilidad todavía es muy lejana, ya que hay varios interesados en su contratación, luego de que el amazónico terminara su contrato con el Manchester United, en donde jugó 10 temporadas.

Paz indicó que la cuestión económica no es impedimento y la decisión de fichar por Liga de Quito pasa por Valencia, por lo que no desea especular con una posible incorporación.



"Sabemos que competimos contra posibilidades mucho más extensas y grandes, por lo que no puedo decirles a los hinchas de Liga que tenemos un mínimo porcentaje o que está cerca de concretarse. Simplemente decirles que estamos trabajando arduamente por una propuesta satisfactoria para Antonio", mencionó.



LDU no es el único club interesado en el 'Toño'. José Francisco Cevallos, presidente del Barcelona SC, aseguró que también conversó con el seleccionado, para una posible incorporación al cuadro torero.