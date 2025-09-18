A puertas de su partido con São Paulo en la Copa Libertadores, Liga de Quito anunció una sensible baja en su equipo. El conjunto azucena no pudo contar con Alexander Alvarado, quien sufrió una lesión en la antesala del compromiso.

Apenas salió la alineación de la escuadra azucena para su partido ante el conjunto brasilero, donde Alvarado no estuvo ni en el banco, esta también dio a conocer el motivo de su ausencia. Dentro del esquema del DT Tiago Nunes, el volante había sido titular habitual como enganche o volante lateral.

Más noticias:

“Informamos que el jugador Alexander Alvarado presenta una lesión muscular grado B1“, expuso el conjunto universitario. A ello le sumó que este se encuentra en proceso de rehabilitación, sesiones de fisioterapia y de fortalecimiento físico.

Liga de Quito, sin embargo, no puntualizó cuándo sería la fecha de regreso del futbolista. Después de la Copa Libertadores, el equipo disputará la fecha 29 del campeonato ecuatoriano ante Universidad Católica.

Liga de Quito en la Copa Libertadores con Alexander Alvarado

Dentro de la campaña de Liga de Quito en la Copa Libertadores, Alexander Alvarado había estado presente en la mayoría de partidos. En seis de los ocho cotejos del elenco azucena, el futbolista había tenido acción.

Durante sus participaciones, antes de ser baja frente a São Paulo, Alvarado colaboró con un gol y una asistencia en el certamen. Aquellas acciones las logró realizar en el mismo partido, una goleada ante Central Córdoba dentro de la fase de grupos.

Dentro del torneo, los albos clasificaron como líderes de su grupo sobre Flamengo, el mencionado Central Córdoba y Deportivo Táchira. En los octavos de final superaron a Botafogo -vigente campeón- y en la ronda de cuartos de final fueron emparejados con São Paulo.

Alvarado y su etapa con Liga de Quito

Alexander Alvarado llegó a Liga de Quito en enero del 2023 desde el Orlando City de la MLS. En la segunda mitad de 2024, el equipo lo envió a préstamo hacia Universidad Católica y luego retornó a la escuadra.

Alvarado acumula, en total, 127 partidos con la ‘U’. En ellos este ha realizado 29 goles y ha colaborado con 25 asistencias. A su vez, también levantó tres títulos, dos de la Liga Profesional de Fútbol y una Copa Sudamericana.

Liga de Quito y los cuartos de final de la Copa Libertadores

Este jueves 18 de agosto del 2025, Liga de Quito se enfrentó a São Paulo y expuso la ausencia de Alvarado. El cotejo se llevó a cabo en el Estadio Rodrigo Paz Delgado de Quito y los albos vencieron por 2-0.

La vuelta se llevará a cabo el jueves 25 de agosto. Allí, la escuadra paulista recibirá a los albos en el Morumbí.

Información extra: La ‘U’

No te pierdas D-Bate