La liga portuguesa cierra su calendario con reinicio el 3 de junio

La liga portuguesa de fútbol cerró su calendario de nueve de las diez últimas jornadas del campeonato de primera división, que se reanudará a puerta cerrada el 3 de junio con dos partidos, entre ellos un Famaliçao-Oporto, anunció el organismo a última hora del viernes.

La Liga comunicó las fechas y los horarios de los partidos de las fechas 25 a la 33 jornada, que tendrá lugar el 21 de julio, pero no de la última, ya que los equipos con duelos a distancia deberán jugar a la misma hora.



A finales de abril, el gobierno portugués había decidido que la competición, interrumpida el 12 de marzo, podría reanudarse a partir del último fin de semana de mayo, respetando los protocolos sanitarios.



La liga había después anunciado que barajaba una reanudación el 4 de junio para darse el tiempo de verificar con las autoridades sanitarias los estadios que podrían albergar los partidos.



El calendario no precisa los estadios donde se jugarán los diferentes partidos, pero según los medios de comunicación locales, la mayoría de los equipos jugará en su propio recinto.



Las autoridades sanitarias habían expresado su deseo de que la competición se reanude “ en el número más reducido posible de estadios ” .



Los partidos continuarán siendo difundidos en las cadenas de pago que poseen los derechos de retransmisión de la competición.



El presidente de la liga, el exárbitro internacional Pedro Proença, fue muy criticado por haber sugerido que algunos partidos se difundieran en abierto sin haber consultados a los clubes previamente.



Cuando quedan diez jornadas por disputar, el FC Oporto está en cabeza de la clasificación con un punto de ventaja sobre el Benfica de Lisboa, actual campeón.



Los dos grandes rivales deben también enfrentarse en la final de la Copa de Portugal, cuya fecha no fue anunciada.