Liga de Portoviejo venció a Olmedo con angustia en el Reales Tamarindos

Liga de Portoviejo logró una victoria ante Olmedo en el estadio Reales Tamarindos en la continuación de la fecha 13 del campeonato ecuatoriano de fútbol. La 'Capira' ganó 2-1 a Olmedo con goles de Francisco David Fydriszewski y de Vinicio Angulo. El equipo de Rubén Darío Insúa logró un triunfo clave este viernes 18 de septiembre para no quedar rezagado en la tabla.

El final del partido fue emocionante y dramático. Liga de Portoviejo tuvo para marcar goles, pero no pudo. Los riobambeños lograron descontar con un tanto de William Cevallos, a los 83 minutos. Eso generó que el cierre del partido sea dramático para los locales.



Olmedo fue un equipo que salió a jugar en Portoviejo, pero que no tuvo efectividad para marcar goles. En el primer tiempo, Joao Paredes tuvo la mejor oportunidad para anotar, pero falló. Luego, en el segundo periodo se vio sorprendido por los goles de arranque. Fydriszewski volvió a ser clave en la ofensiva.



A pesar de ir en desventaja, salió a buscar el partido y fabricó ocasiones. Luis Bolaños tuvo en sus pies una buena oportunidad, pero no logró marcar. Con el triunfo, Liga de Portoviejo logró subir a 12 puntos en la tabla de posiciones y salir de su mala racha de cinco partidos sin ganar. Olmedo se quedó con 11 unidades en los últimos lugares de la tabla.