Liga de Portoviejo presentó un caso positivo de covid-19 y hay un jugador aislado como prevención

En Liga de Portoviejo se encendieron las alarmas por un caso positivo de covid-19. El club sometió a sus jugadores a pruebas rápidas y de PCR en julio del 2020 como medida de prevención.

George Arauz, médico del club manabita, aseguró a EL COMERCIO, que los jugadores fueron sometidos a pruebas rápidas el viernes 24 de julio y los resultados fueron negativos.



"Les hicimos a todo el plantel pruebas rápidas y salieron negativas. Esa misma noche un futbolista se comunicó con nosotros y evidenciamos que presentó síntomas de covid", dijo el galeno.

Tal como indica el protocolo, el club aisló al jugador, quien fue sometido el viernes 31 de julio, a los ocho días de presentar síntomas, a pruebas PCR para determinar si es o no positivo. El resultado indicó que efectivamente el deportista contrajo el virus.



"Tomamos las precauciones y aislamos al futbolista. Hicimos pruebas PCR que determinaron que efectivamente tiene el virus. Por ahora es el único caso que tenemos", aseguró Arauz.



El club tenía previsto disputar un amisto esta semana ante Manta FC, pero el caso positivo cambió los planes. El departamento médico realizará más pruebas PCR para evidenciar si hay más casos.



Arauz también aseguró que entregará un informe de los resultados de estas evaluaciones en los próximos días. Y aclaró que hay otro jugador que esta semana fue aislado al presentar síntomas gripales.



"Se tomó la decisión de aislarlo como medida de prevención. Solo tiene gripe y le realizamos las pruebas de sangre y fueron negativas", aseguró Arauz.



La 'Capira' no es el único club que ha presentado jugadores infectados por covid-19. Al cuadro portovejense se le unen Católica, Liga de Quito y Deportivo Cuenca.



Arauz coincide con Juan Barriga, médico de Liga de Quito. Ambos advierten que las pruebas rápidas no son efectivas.



Cada examen PCR alcanza un valor de USD 120. El dinero sale de los clubes. Esto tiene preocupadas a las instituciones deportivas, que deben examinar periódicamente a sus deportistas.