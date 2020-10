Liga de Portoviejo goleó a El Nacional en el estadio Reales Tamarindos

LEA TAMBIÉN

Liga de Portoviejo consiguió sus primeros tres puntos al golear 3-0 ante El Nacional, en el estadio Reales Tamarindos. El cuadro manabita busca salir de la zona de descenso en la tabla acumulada.

Los goles de 'La Capira' fueron de Vinicio Angulo, Armando Monteverde y Robertino Insúa. Los tantos nacieron de varios errores de los criollos, que todavía no encuentran una fórmula para salir de la crisis deportiva que lo tiene en los últimos lugares del torneo.



El Nacional lució más en la capital de Manabí. generó jugadas de peligro, pero sin la efectividad y sin la potencia que se requería para hacer daño a Esteban Dreer. El golero argentino-ecuatoriano volvió al once titular de la Liga de Portoviejo después de seis partidos. Su presencia brindó tranquilidad a una defensa que en el cierre de la primera etapa sufrió.



Por su parte, los criollos tuvieron 20 minutos de intensidad y buen fútbol. Incluso pudieron abrir el marcador con un remate de jugada detenida. Hólger Matamoros cobró un tiro libre que fue controlado con algo de dificultad el disparo potente.



El primer gol de los locales llegó al minuto 33. Vinicio Angulo recibió un pase de profundidad de Insúa y quedó solo frente al arquero Leodan Chalá. El exdelantero del Dorados de Sinaloa sacó un remate de primera y aprovechó el rebote del golero para marcar.



En el segundo tiempo los dueños de casa fueron dominadores absolutos del cotejo. Armando Monteverde marcó al minuto 50 con un remate de media distancia. Nuevamente Insúa participó en la jugada.



Ya en el cierre del partido apareció Robertino. Un nuevo contragolpe liquidó a los criollos. El 10 de 'La Capira' se filtró en el área, hizo una pausa y remató cruzado y a ras de piso.



El tanto fue lapidario, no solo porque cerró una goleada, sino que también fue un golpe anímico para los rivales.



En la próxima fecha, Liga de Portoviejo visitará al Deportivo Cuenca y El Nacional recibe en el estadio Atahualpa al Mushuc Runa.