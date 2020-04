Liga de Quito tiene su postura: respetar la institucionalidad de la Ecuafútbol 

LEA TAMBIÉN

Esteban Paz, directivo de Liga de Quito, habló por teléfono con Francisco Egas y Jaime Estrada y aclaró que la postura del club se debate internamente, pero está claro algo: pedirán que se respete la institucionalidad de la Federación Ecuatoriana de Fútbol (FEF) y que se respete el reglamento. Esto por la pugna legal desatada por la presidencia de la Ecuafútbol.

Paz cuestionó la decisión de los seis integrantes del Directorio que removieron a Egas del sillón de presidente a tercer vocal. “Sabíamos que había un desperfecto. No pensamos nunca que se podía llegar a esto. Volvemos a escuchar los nombres de Guillermo Saltos Guale (asesor jurídico de la FEF) para fabricar este golpe de Estado, como ha sido llamado”, dijo en diálogo con radio La Red.



Volvió a ser crítico con la Comisión Nacional de Fútbol Aficionado (CONFA). “No puede ser que el CONFA tenga más poder que los clubes y que vuelva a Amilcar Mantilla porque se le controla los viáticos. Es un manejo de poder. ¿Qué ha hecho el CONFA por el fútbol ecuatoriano?”, cuestionó el directivo de LDU.



Paz defendió la decisión que tomó Egas en la contratación del entrenador de la Selección de Ecuador, Jordi Cruyff. Se mostró optimista de volver a tener un camino de diálogo entre Egas y Estrada para buscar una salida interna sin la intervención de organismos como Secretaría del Deporte, Conmebol o FIFA.

“Todos queremos mejores condiciones. Los clubes nos involucramos en ver como se puede mejorar. Muchas con conocimiento de causa. La Federación y la LigaPro no están rotas, están enlazadas. Tiene que haber un enlace. Muchas veces nos manejamos sobre la pasión y eso hace que la discusión no tenga concordancia. En la LigaPro hay autocrítica, pero es un tema de mayorías”, advirtió el directivo de LDU.



Reconoció que la LigaPro ha cometido errores. “Errores por inexperiencia. En el proceso estas decisiones fueron equivocadas. La autocrítica ha permitido resolver las dudas. Yo que estoy en el Directorio veo que sí hay una discusión abierta de los clubes”, dijo Paz.



Paz contó que en el diálogo telefónico con Estrada le pidió que si se ratifica su llegada a la presidencia de la FEF no cometa los errores que tuvo la administración de Luis Chiriboga.