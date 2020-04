Liga de Quito pedirá un adelanto de USD 1 millón a la Conmebol y retendrá un porcentaje de los salarios del plantel

LEA TAMBIÉN

Esteban Paz, directivo de Liga de Quito, brindó una conferencia de prensa virtual este jueves 2 de abril. El dirigente empezó contando que ha mantenido una reunión virtual con ocho futbolistas para analizar soluciones al tema económico. LDU pedirá un adelanto de USD 1 millón a la Confederación Sudamericana de Fútbol (Conmebol) por el concepto de la participación en la Copa Libertadores.

Según Esteban Paz, con estos recursos se garantiza al menos cinco meses de sueldos. “Podemos ir dosificando los recursos para los próximos meses. Se va a retener un porcentaje de los jugadores. Conversé con ocho referentes entre ellos Adrián Gabbarini, Franklin Guerra, Antonio Valencia, Edison Vega, entre otros. Se van hacer retenciones para precautelar la caja interna. En cinco meses algo tiene que suceder”, dijo Paz.



Contó que el próximo martes se reunirán de manera virtual los dirigentes de la LigaPro para analizar los escenarios que tendrá en el fútbol ecuatoriano. Paz también contó que la ‘U’ tiene previsto organizar un fondo común para lograr recursos y ayudar a los más necesitados por el problema del covid-19.



El plantel de Primera también acordó que la directiva garantice el sueldo a los integrantes de menor ingreso y se pague al personal administrativo del equipo. “Los dueños de los derechos de televisión han cumplido y eso nos ha permitido pagar los sueldos. Las retenciones de un porcentaje de los sueldos es momentánea”.



Paz anunció que en los próximos días seguirán manteniendo reuniones con los jugadores para seguir logrando acuerdos con los futbolistas del plantel. "Antonio Valencia me dijo de mi no te preocupes. Dijo que atienda el personal, a los de menores, pocos tienen esa predisposición", concluyó.



Los albos tendrán que enfrentar la Copa Libertadores, la Copa Ecuador y el campeonato nacional cuando se retorne a la normalidad en el fútbol. Aún no se conoce una fecha determinada para el regreso de los equipos.