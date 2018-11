Liga goleó y condenó a El Nacional a la penúltima posición de la tabla

LEA TAMBIÉN

LEA TAMBIÉN

Liga de Quito goleó 4-0 a El Nacional y se mantiene en pelea por el primer lugar de la segunda etapa. Este sábado 24 de noviembre, el equipo de Pablo Repetto mostró mejor fútbol que en el último partido ante Técnico Universitario, en Ambato. Incluso con algunas variantes obligadas, como la de Hernán Pellerano, quien sufrió una molestia en su nariz. Kevin Minda lo reemplazó y debutó con el primer equipo. Lo hizo bien cuando los criollos más se acercaron al arco de Gabbarini.

Pero todos los reflectores fueron para Jhojan Julio, quien se ganó los aplausos y las ovaciones en el estadio Rodrigo Paz Delgado. No solo fue artífice del primer gol, también asistió en el tanto de Fernando Guerrero y se sacó la falta penal para el gol de Jefferson Intriago. Este mediocampista imbabureño, que consolida su juega cada vez más, hizo que la defensa de El Nacional mostrara todas sus debilidades.



Liga llegó con facilidades desde los primeros minutos del cotejo. Los pupilos del DT Eduardo Favaro apelaron a los remates de media distancia, las jugadas de pelota detenida y aportaron al buen pie de Ángel Gracia, en los tiros libres, para hacer daño en el arco de Adrián Gabbarini.

Foto: Eduardo Terán / EL COMERCIO

El marcador se abrió al minuto 5. Julio estuvo en el lugar adecuado para meter el pie uña marcar el primero. Esto después de una serie de rebotes en el Area de Johan Padilla que no fueron despejados a tiempo.



Después, en el resto del primer tiempo, los criollos Aldo intentaron reaccionar. Mostraron destellos de buen fútbol que no fueron suficientes para controlar a una Liga de Quito inspirada y con más ambiciones que los militares.



Liga se vio arrinconada en su área durante 10 minutos continuos. Incluso Manuel Balda tuvo libertad para rematar al arco y hasta mandó el balón al travesaño. Pero la ‘U’ mostró mejor funcionamiento colectivo. Contragolpes rápidos y jugadas punzantes que tuvieron su efecto.



En el segundo tiempo llegaron los dos tantos. El segundo nació de un error de salida de Padilla y una oportuna recuperación de Intriago. El mañanita arranco con el balón en sus pies y puso un pase a Fernando Guerrero. El ‘Chiki’ centró y Julio respondió con un pase de cabeza para que el quiteño que lleva el 23 en su dorsal marcara el 2-1.



Al minuto 58, Julio fue derribado por Javier Quiñónez y el árbitro Roddy Zambrano dictaminó penal para los locales. Intriago, como capitán, pidió el balón y con frialdad marcó el 3-0.



Este resultado perjudica a los criollos, que tras el triunfo del viernes del Técnico Universitario ante el Delfín, pierde un puesto en la acumulada y es penúltimo. Por su parte, Liga suma 32 puntos y sigue en la pelea por ganar la etapa.



En el minuto 87, el conjunto militar tuvo la oportunidad de anotar un gol con un penal que el árbitro concedió. Sin embargo, Rodrigo Muñoz envió el balón hacia el palo.



Pero el marcador todavía no estaba cerrado. Liga puso el 4-0 en el minuto 88 de la mano de Juan Luis Anangonó, que terminó de liquidar el partido para los criollos.