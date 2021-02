Liga de Quito y Macará jugarán un partido de tres periodos de 30 minutos

En Liga de Quito alistan detalles para la Noche Blanca de este sábado 13 de febrero del 2021. Los universitarios presentarán a sus jugadores y uniformes y jugarán un amistoso. Pero no todos los fichajes tendrán actividad. Santiago Jácome advirtió que los lesionados y nuevo extranjeros no tendrán minutos ante el Macará.

"Lo importante es llegar bien al primer partido ante 9 de Octubre. Apostamos a sostener la base, es el camino para conseguir el éxito y trabajar a largo plazo", dijo Santiago Jácome, gerente deportivo de Liga de Quito, en una entrevista en Radio La Red.



La plantilla 2021 está conformada por 28 jugadores. De esos, 13 provienen de la cantera. Esto se ha vuelto un aliciente para el club,



"Es un buen año para seguir dándoles oportunidad a los canteranos. En la Noche Banca también se presentarán el uniforme oficial, el principal y los dos alternos", aseguró Jácome.



Luis Amarilla y Juan Kaprof, los extranjeros que se unieron al equipo, no serán tomados en cuenta para el amistoso. El paraguayo se recupera de una lesión y el argentino se está adaptando al equipo y tiene pocos días de entrenamientos,



"Luis Amarilla y Kaprof están haciendo adaptación para que se igualen al nivel del resto. Son dos refuerzos importantes en ofensiva, buscamos reemplazar la salida de Aguirre y Sornoza. Son profesionales y tienen mentalidad positiva", dijo.



Sobre la continuidad de algunos jugadores, Jácome reconoció que Édison Vega no seguirá en la plantilla y que se buscó la salida de Luis Caicedo, pero no se dio es posibilidad, por ahora.



"Luis Caicedo tuvo una posibilidad en Mushuc Runa pero no se dio. Ronny Medina regresa a su club", dijo.



Según reveló Jácome, la idea del amistoso ante Macará es hacer 90 minutos en 3 períodos de 30. "Pablo Repetto quiere sostener el equipo titular todo el partido con pocos cambios. Quienes no tengan minutos, jugarán por la mañana ante América".