En Liga hay jugadores que conocen cómo someter a Boca Juniors

Luis Ayala sirvió de cómplice. Contactado por este Diario, el lateral imbabureño fue el enlace con sus compañeros para hacer la gráfica que acompaña esta nota: los cinco jugadores de Liga que llegaron desde Independiente del Valle o que tienen un pasado en el cuadro de Sangolquí y que ahora están en la ‘U’.

Jefferson Orejuela, Ayala, Julio Angulo, José Ayoví y Luis ‘Cunti’ Caicedo se abrazaron sonrientes para la foto y avanzaron a la cancha de entrenamiento, en el complejo de Pomasqui. De los cinco, cuatro saben cómo ganarle a Boca Juniors, el rival de esta tarde (21 de agosto del 2019) de la ‘U’, en el Rodrigo Paz, en el partido de ida de los cuartos de final de la Copa Libertadores.



José Ayoví es el único exjugador de Independiente del grupo que no estuvo en la histórica llave de semifinales de Copa, del 2016, cuando el once rayado retó a la historia y tumbó al linajudo Boca. Independiente ganó 2-1 en la ida en Quito y ratificó su hegemonía en la llave con un 3-1 en La Bombonera: ‘Cunti’ Caicedo y Angulo marcaron dos de los goles. El otro lo hizo Bryan Cabezas, ahora jugador de Emelec.



Caicedo sonríe al evocar aquel gol a Boca. Corrían 25 minutos del primer tiempo cuando Independiente tuvo un córner. Cobró Júnior Sornoza al primer poste, en donde Arturo Mina alcanzó a dar un primer toque de balón que rebotó en el cuerpo de un zaguero argentino. Caicedo entró de frente y definió en el arco de Agustín Orión. Era el 1-1.



“Es un gol inolvidable. Recuerdo que le tapamos la boca a muchos que creían que no íbamos a poder. Son grandes recuerdos que te deja el fútbol. Ahora, tenemos que hacer una nueva historia con Liga”.

Caicedo junto a Ayala fueron los últimos ex-Independiente que llegaron a Liga. Ocurrió a mediados de este año. Ayala suplió la ausencia de Aníbal Chalá, que partió al fútbol mexicano, y ‘Cunti’, la del argentino Nicolás Freire.



Los dos fueron pedidos por Pablo Repetto, el gestor de aquel equipo que tumbó a Boca. “La clave para ganar es intentar ser veloces, profundos e intentar que no nos hagan goles. Eso cuenta mucho en series como estas”, razona, de su parte, el volante Orejuela.



A diferencia de sus compañeros Ayala y Caicedo, esta es la segunda temporada de ‘Jeff’ en Liga. El año pasado fue baluarte en la obtención del título, por lo cual el cuerpo técnico definió como prioridad su renovación. El dirigente Esteban Paz contó que hubo negociaciones continuas con el Fluminense brasileño, dueño de sus derechos deportivos, para que pudiera quedarse una temporada más. El jugador pasó a ser uno de los mejor pagados de la actual plantilla.



Su alta remuneración se compensa con juego y entrega. Es el iniciador de las jugadas de ataque del equipo, sacando la pelota desde el fondo de la cancha y estableciendo conexiones, sobre todo por el sector derecho, con Anderson Julio y Antonio Valencia. A mediados de año, un equipo ruso vino a buscarlo. “Pero yo le di mi palabra a Esteban (Paz). Me quedé por eso y porque en el equipo hay grandes retos”, añadió Orejuela.



Julio Angulo, autor del tercer gol ante Boca en el 2016, ahora ocupa puestos secundarios en Liga. El pasado viernes actuó 90 minutos con el equipo de Reserva, en la victoria de los universitarios ante Barcelona, en Pomasqui por 2-1. Esta será su última temporada con la camiseta universitaria. No rindió lo que se esperaba.