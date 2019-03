Liga de Quito aplastó al Guayaquil City y es líder del Campeonato Nacional

LEA TAMBIÉN

LEA TAMBIÉN

Liga de Quito goleó 4-0 al Guayaquil City en el estadio Rodrigo Paz Delgado, por la cuarta fecha de la Liga Profesional de Fútbol del Ecuador, y lidera la tabla de posiciones con 10 puntos. Jefferson Intriago (14'), Nicolás Freire (31' y 36') y Cristian Martínez Borja sentenciaron los cuatro tantos de la goleada azucena.

Los albos disputaron su mejor encuentro de la temporada, con un fúbol ofensivo y vistoso frente a un equipo porteño repleto de debilidades defensivas y poca precisión en el ataque.



En su cuarto partido, el DT Pablo Repetto encontró su mejor alineación, con una destacada actuación de la dupla de volantes Jefferson Orejuela y Jefferson Intriago y la solidez de los centrales extranjeros Nicolás Freire y Carlos Rodríguez.



Intriago, el capitán albo, abrió el marcador a los 14 minutos, con un potente remate desde fuera del área que fue imposible de atajar para el golero Gonzalo Valle.



Liga de Quito no tuvo complicaciones frente al escaso rendimiento de su rival y finiquitó la goleada en el primer tiempo con dos anotaciones de cabeza del argentino Nicolás Freire a los 31' y 36'.

Foto: Eduardo Terán / EL COMERCIO



El exjugador del Palmeiras es uno de los fichajes más destacados de la 'U' en este 2019, no solo por su potente cabezazo, sino por sus anticipos y marca en la zaga de los universitarios.



En el segundo tiempo, Repetto relajó al equipo e ingresó al volante creativo Andrés Chicaiza en reemplazo de Anderson Julio. El jugador imbabureño estrelló un balón en el travesaño a los 61 minutos, pero le costó controlar los balones y se mostró muy poco preciso en los pases y los remates al arco.



El cuarto tanto llegó a los 69', con un tanto del colombiano Cristian Martínez Borja, tras concretar con un suave remate al arco una gran jugada colectiva de sus compañeros.



Liga jugó en los minutos restantes con la comodidad de la goleada e incluso pudo marcar otro tanto con un mano a mano que se perdió Borja a los 81 minutos frente al golero Valle.



Pese al triunfo y al liderato, no hubo buenas noticias para los azucenas, ya que el delantero Juan Luis Anangonó se lesionó en el primer tiempo y no actuaría el próximo jueves 7 de marzo en el debut del plantel en la Copa Libertadores frente al Peñarol, en el cual Liga jugará de local.



El cuadro albo tampoco cuenta con el uruguayo Rodrigo Aguirre, por lesión, por lo que Martínez Borja sería el atacante en la visita a los 'carboneros' por el Grupo D, que también integran Flamengo y San José de Oruro.