La intuición y el estudio del rival, claves en las atajadas de Adrián Gabbarini

LEA TAMBIÉN

LEA TAMBIÉN

La voz infantil de Orianna, la pequeña hija de Adrián Gabbarini, de tiernos 2 años, acompaña en segundo plano el diálogo telefónico de este Diario con el golero de Liga.

‘Gabba’ está en su casa, acompañado de su esposa Gimena Castro y de su hija, la tarde del pasado jueves 26 de marzo del 2020. Llevan ahí dos semanas en aislamiento domiciliario, tras la decisión estatal que busca frenar el avance del covid-19 en el país.



El jugador de Liga solo salió una vez de casa. Fue hace 10 días, cuando, con un listado en mano, realizado por su esposa y con mascarilla y guantes quirúrgicos, acudió a un supermercado a abastecerse. Hace una confesión: “Es más fácil atajar un penal, que hacer la compra en el mercado”. Su esposa Gimena ríe al fondo. Ella tuvo que hacer una guía por colores de los estantes en los que ‘Gabba’ tenía que encontrar los alimentos necesarios para sostenerse durante la cuarentena. Además, la familia ha usado los ‘delivery’ para tener frutas en su despensa.

Desde que llegó a Liga en el 2018, Gabbarini se ganó la fama de tapapenales. Logró desviar siete tiros de sus adversarios. El último, atajado a Christian Alemán de Barcelona, el 7 de marzo, por la cuarta fecha de la LigaPro, fue uno de los más celebrados. Faltaban ocho minutos para el final del partido y el marcador estaba 1-1. Los toreros disponían de una oportunidad de oro para ganar por primera vez, en 21 años, pero la mano de ‘Gabba’ lo impidió.



El argentino estudia a sus rivales, pero de Alemán tenía pocas referencias. En sus apuntes, Barcelona tenía antes en la lista a Jonathan Álvez y Damián Díaz y después a Fidel Martínez. Este último ya había salido de la cancha. Los dos primeros decidieron excusarse de lanzar.

El golero Adrián Gabbarini (izq.), de Liga de Quito. Foto: Archivo / EL COMERCIO

“Un segundo antes de que Alemán lanzara, intuí que iba a rematar a mi derecha. Fueron fracciones de segundos. Pero nosotros queríamos ganar el partido y lo primero que hice cuando tuve el balón en mis manos fue buscar a Pedro Perlaza, quien se había desmarcado”, relata emocionado el futbolista de 34 años, desde su confinamiento casero.



Aquel partido terminó 2-1 a favor de los albos. Franklin Guerra marcó en los descuentos, pero en el imaginario de los hinchas quedó la imagen del cuerpo de ‘Gabba’ volando bajo hasta el palo derecho para tapar el penal de Alemán.



Esa fue la última alegría que el fútbol le dio a los universitarios. A semana seguida, el equipo viajó a Brasil y perdió con São Paulo y luego volvió a Ecuador para jugar con Orense, el sábado 14, el día que se suspendió el torneo, cuando los casos de covid-19 empezaron a incrementarse. “Claro que no debía jugarse esos partidos, pero entiendo que en ese momento se obró por desconocimiento. Nadie sabía lo que iba a venir”, dice el arquero.

El golero Adrián Gabbarini, junto a su esposa Gimena y a su hija Orianna. Foto: Cortesía Adrián Gabbarini



El lunes 16 de marzo, Gabbarini fue por última vez al complejo de Pomasqui. Pidió permisos para tomar del gimnasio un par de mancuernas, cintas y colchonetas que le han servido para ejercitarse en los 15 metros de césped de su patio. Allí ejecuta los movimientos que le disponen el preparador físico Lorenzo Casales y el preparador de goleros Humberto Pretti. A diario se entrena hora y media o dos horas, aunque tiene claro que no es lo mismo practicar en la casa que hacerlo junto a sus compañeros. Pero mantiene su rutina para no perder la forma física.



Simple. Cree no merecer que lo llamen ‘Súper Gabba’, incluso sus compañeros de camerino. “Es diferente si me lo dice un niño. Yo soy solo parte del equipo y siempre quise esforzarme por quedarme aquí algunos años y que la gente me quiera y recuerde”, dice el golero desde su casa, mientras la voz de la pequeña Orianna empieza a oírse más, reclamando la atención de su papá.