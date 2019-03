Tras la polémica, sí habrá liga femenina de fútbol en Colombia este 2019

LEA TAMBIÉN

La Asociación Colombiana de Futbolistas Profesionales (Acolfutpro) confirmó el martes 12 de marzo que este 2019 se realizará la tercera edición de la liga femenina, pese a que algunos directivos aseguraron en las últimas semanas que en el país no había suficientes jugadoras profesionales.

"La liga profesional femenina de Dimayor es una realidad", manifestó en Twitter la Acolfutpro, que agregó que para tal fin se nombró una comisión de clubes conformada por el Independiente Santa Fe, el Atlético Huila, el Cortuluá y el América de Cali.



Según confirmó en una rueda de prensa el presidente de la Dimayor, Jorge Enrique Vélez, dicha comisión estará conformada además por la Vicepresidencia, la entidad estatal Coldeportes y el Ministerio de Trabajo, y se encargará de "conseguir la financiación" para el torneo.



"Este es un tema de financiación, por eso ayer me pidió la ministra (de Trabajo, Alicia Arango) que por qué no creábamos una comisión, que seguramente también van a estar las jugadoras", afirmó Vélez tras las asambleas ordinarias de la Dimayor, de la División Aficionada del Fútbol Colombiano (Difutbol) y de la Federación Colombiana de Fútbol (FCF).



En ese sentido, Vélez aseguró que la idea es que el campeonato se inicie en agosto, aunque señaló que aún no se sabe cuántos clubes participarán ni se ha definido el formato.

La decisión de la Dimayor fue tomada una semana después de que el propio Vélez asegurara que en Colombia no hay el número suficiente de futbolistas para estructurar un torneo profesional femenino y que anunciara que se estudiaba la viabilidad de hacer uno semiprofesional.



"Necesitaríamos alrededor de unas 700 mujeres profesionales, nosotros no tenemos en Colombia 700 mujeres profesionales en el fútbol colombiano", dijo Vélez entonces.



En Colombia se han disputado dos ligas femeninas profesionales que, en su momento, fueron calificadas por los dirigentes del fútbol como "experiencia interesante, pero no productiva".

La primera se disputó en 2017 y la ganó el Independiente Santa Fe, mientras que la segunda se jugó el año pasado y el vencedor fue el Atlético Huila, que luego levantó la Copa Libertadores femenina como campeón.

El anuncio de la realización de la liga profesional de mujeres en Colombia ocurre después de que algunas jugadoras de la selecciones de mayores y Sub 17 denunciaron acoso laboral y sexual en esos equipos.



Las futbolistas colombianas Isabella Echeverri y Melissa Ortiz denunciaron los abusos que han padecido las jugadoras de la selección nacional en los últimos años.



El pasado 7 de marzo, Ortiz, quien juega como delantera y vive en Estados Unidos, denunció, entre otros asuntos, que le ha tocado pagar sus billetes aéreos hacia Colombia cuando ha sido convocada a la selección.



Asimismo, Echeverri denunció que en algún momento el entrenador Felipe Taborda tenía una convocatoria paralela en la selección y que las futbolistas estaban obligadas a consignar en la cuenta personal del técnico los costos de hospedaje y alimentación cada vez que eran llamadas.