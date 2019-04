Liga sufrió para empatarle a El Nacional en el Olímpico Atahualpa

LEA TAMBIÉN

El Nacional empató 2 a 2 ante Liga de Quito, por la novena fecha del Campeonato Ecuatoriano. Los goles de los criollos fueron de Jordy Caicedo (17’) y Jonathan Borja (57’) y José Ayoví (39’) y Adolfo Muñoz (83’) alcanzaron el empate para la ‘U’.

El resultado profundizó la crisis del equipo albo, que sumó su octavo encuentro consecutivo sin ganar. Por su parte, El Nacional consiguió otro empate en el torneo ecuatoriano y se mantiene en decimotercer puesto con seis puntos. Es el primer partido del 'Rojo', tras la renuncia del presidente Tito Manjarrez.



El encuentro se jugó como un verdadero clásico. La hinchada militar abarrotó la General Sur e incluso hubo aficionados que buscaban entradas hasta el arranque del segundo tiempo.



El ‘Nacho’ se adelantó en el marcador a los 17 minutos. Franklin Guerra cometió una mano dentro del área y Jordy Caicedo cobró un penal imposible de atajar para Adrián Gabbarini. A Liga le costó igualar el compromiso, ya que no controlaba el balón y se le complicó armar jugadas colectivas.



A los 39’ cayó el primer gol de los azucenas, cuando José Ayoví definió un balón cruzado por encima de Johan Padilla.



En el segundo tiempo, los militares encontraron el segundo tanto en una gran jugada de Jordy Caicedo, quien le sirvió el balón a Jonathan Borja para que marcara el segundo tanto con un potente remate al poste derecho. El volante no festejó el gol por su pasado con Liga.



El Nacional se quedó con un jugador menos, tras la expulsión de Luis Arce por doble amonestación. Ahí empezó a complicarse el panorama para los puros criollos. Tras la salida de Arce, Liga volcó su ofensiva y el DT Pablo Repetto le dio minutos a Luis Chicaiza para que se consagre como figura.



A los 83’, el volante creativo armó una gran jugada colectiva con Adolfo Muñoz y el exjugador de El Nacional definió el empate con un disparo por encima de Padilla.



En los últimos minutos, Liga perdió al delantero Rodrigo Aguirre, quien también fue expulsado por doble amarilla. El partido terminó igualado a dos goles, resultado que no le sirve a ninguno de los dos equipos en su aspiración por meterse a los playoffs.



Los hinchas compraron entradas hasta el segundo tiempo

Hinchas de El Nacional hacen fila para comprar los boletos durante el cotejo entre los 'criollos' y Liga de Quito. Foto: Alex Puruncjas / EL COMERCIO



​Los aficionados continuaron comprando boletos para el partido El Nacional y Liga de Quito en el segundo tiempo.



Los hinchas formaron una fila de unos 50 personas en las ventanillas del sector sur del estadio Olímpico Atahualpa, escenario del cotejo de la novena fecha de la LigaPro.



El partido despertó la expectativa de los aficionados tras la renuncia de Tito Manjarrez a la presidencia de El Nacional.



En el interior del escenario, unas 15 000 personas estuvieron ya en el segundo tiempo del compromiso.



En el primer tiempo, ambos equipos igualaron 1-1. Jordy Caicedo marcó para los militares y José Ayoví igualó para los azucenas.



Alineación de El Nacional:

