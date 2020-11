Liga y Delfín complicaron su continuidad en la Copa; Independiente maneja un comodín, tras no recibir goles

Ninguno de los tres equipos ecuatorianos clasificados a octavos de final de la Copa Libertadores logró ganar como local en los partidos de ida. Liga cayó 2-1 ante Santos, el martes en el estadio Rodrigo Paz; Delfín perdió 3-1 con Palmeiras, el miércoles en el estadio Jocay e Independiente igualó 0-0 con Nacional de Uruguay, el mismo miércoles, en el estadio Rodrigo Paz.

Los albos y los cetáceos están más complicados. No solo por perder su juego, sino por haber recibido dos y tres goles de su visitante. Esta norma hace que Santos pueda perder 1-0 con la 'U' en su casa y aun así pueda clasificarse, por haber anotado más tantos en su visita a Ponciano. Si Delfín lograse la hazaña y venciese, por ejemplo, 2-1 a Palmeiras como visitante, tampoco le alcanzaría, porque los brasileños marcaron más tantos.



En el caso de Liga, a las dificultades en el resultado parcial, se suma la ausencia de seis titulares. Tan solo el mediocampista Lucas Villarruel pudiera volver al partido del próximo martes en el estadio Urbano Caldeira. Otros cinco titulares (Franklin Guerra, Adolfo Muñoz, Ezequiel Piovi, Junior Sornoza y Moisés Corozo) seguirán al margen. Los tres primeros se están recuperando de lesiones, mientras Sornoza y Corozo están aislados tras contagiarse de covid-19 en la Selección ecuatoriana.



En ese escenario, Independiente del Valle fue el equipo que quedó mejor colocado. Los 'rayados' no lograron vencer a Nacional de Montevideo, pero tampoco permitieron que les marquen goles. En ese escenario, si el miércoles derrotan al 'Bolso' por 1-0 en Montevideo, se clasificarán a cuartos.



El entrenador Miguel Ramírez está optimista con el desarrollo de la serie. "Generamos muchísimas opciones. Tuvimos el balón hasta en un 80% del tiempo. Generamos hasta cinco remates entre los tres postes. Somos muy optimistas por lo que podemos lograr en el partido de vuelta".



Incluso el técnico de Nacional, Jorge Giordano, advirtió de la peligrosidad del rival. "Que nadie crea que la serie está resuelta. Independiente es un rival de cuidado", dijo el entrenador en la rueda de prensa, tras el partido.



Los partidos de vuelta de la Copa



Martes 2 de diciembre

Santos vs. Liga

Hora: 17:15

Estadio: Urbano Caldeira Santos



Miércoles 3 de diciembre



Palmeiras vs. Delfín

Hora: 17:15

Estadio: Parque Antártica Sao Paulo



Nacional vs. Independiente

Hora: 17:15

Estadio: Gran Parque Central Montevideo