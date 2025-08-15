Liga de Quito cayó 0-1 en la ida de los octavos de final de la Copa Libertadores ante el vigente campeón, Botafogo, el pasado jueves 14 de agosto. Aunque el marcador no le favoreció, el rendimiento del equipo dejó ilusionada a la afición y satisfecho al técnico Tiago Nunes.

Un error en los primeros segundos del partido —apenas a los 13 segundos— producto de una desconcentración, permitió a Arthur marcar el único gol del encuentro. Sin embargo, la reacción de la ‘U’ fue inmediata. Controló el balón, dominó tramos del partido y puso en aprietos al ‘Fogão’ en el mismísimo Estadio Olímpico Nilton Santos.

“Me quedo con la buena sensación de cómo el equipo reaccionó después del gol. Demostró carácter y personalidad para tener la pelota. No es fácil venir aquí y jugarle así a Botafogo”, destacó Tiago Nunes tras el encuentro.

La afición está contenta con el equipo

A inicios de temporada, una de las críticas más recurrentes hacia Liga de Quito era la propuesta defensiva del entonces DT Pablo ‘Vitamina’ Sánchez en los partidos de visitante por Libertadores, como ocurrió ante Flamengo (Brasil) y Central Córdoba (Argentina), donde el equipo se replegó y sufrió constantemente los ataques rivales.

Con la llegada de Nunes, el cambio fue radical. En su estreno internacional al mando del ‘Rey de Copas’, planteó un 3-4-3 ofensivo, dio amplitud al equipo con carrileros, controló el mediocampo y buscó el arco rival sin complejos.

La falta de precisión y mejores decisiones en el último cuarto de cancha fueron lo único que impidió un resultado más favorable.

La actitud gustó y generó una ola de comentarios positivos en redes sociales.

“Estaremos en Casa Blanca. Gracias por la entrega y lucha, lo damos vuelta en casa”, escribió un hincha en X.

“Partidazo, muchachos. Resultado mentiroso, el empate era el premio mínimo por el juego de hoy”, opinó otro aficionado.

La revancha de Liga de Quito

La serie se definirá el jueves 21 de agosto, a las 17:00, en el Estadio Rodrigo Paz Delgado. Con el apoyo de su gente, Liga de Quito buscará remontar y asegurar un lugar en los cuartos de final.

El ganador se medirá ante el vencedor de la llave entre São Paulo y Atlético Nacional, que se resolverá el miércoles 20 de agosto.

