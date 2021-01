Liga de Quito planea hacer solo tres contrataciones para este 2021

Esteban Paz, presidente de la Comisión Especial de Fútbol, reveló detalles sobre cómo se está estructurando el equipo del 2021. Tras varias reuniones con el cuerpo técnico, se hizo un listado de jugadores que saldrán del club; también los que renovarán.

En ese sentido, Paz aseguró que ya se llegó a un acuerdo con el golero Adrián Gabbarini. El argentino seguirá en el club por dos temporadas más y con la posibilidad de extender el contrato por una más. También aseguró que se espera que se de en los próximos días la nacionalización del capitán albo. Esto liberaría un cupo de extranjeros.

"Con Adrián Gabbarini ya se arreglo por 2 años más y con posibilidad de un tercer año más", dijo en una entrevista en Mundo Deportivo.



Ahora solo falta cerrar los fichajes de tres refuerzos. Paz evitó dar nombres, pero aseguró que uno sería en reemplazo del uruguayo Rodrigo Aguirre. El delantero no seguirá en el club y ya hay una oferta por él, en el extranjero.



"Solo por Rodrigo Aguirre hemos recibido ofertas. Por ningún jugador más hemos recibido ningún tipo de ofertas", dijo Paz. Según se reveló, el Necaxa estaría interesado en el 9 de los albos, pero en condición de préstamo.



La situación económica no ha sido la mejor para Liga. La pandemia generó pérdidas millonarias y por eso el club decidió reducir su presupuesto. Esto también hizo que los planes de fichajes se modifiquen. A diferencia de la temporada pasada, en este 2021 se contratará dos o tres jugadores.



"Mercados normales para el fútbol ecuatoriano están afectados por la pandemia", afirmó.



También desmintió que el club estuviera interesado en Christian Penilla, quien estuvo hasta diciembre en la MLS de Estados Unidos.



"No hemos intentado conversar con la Liga MLS por Cristian Penilla. Lo que puedo decir que van a llegar 2 o 3 jugadores máximo para sostener la base", dijo.