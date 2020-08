Esteban Paz confirmó el partido de Liga ante Independiente; Aucas recibe a la Católica en Chillogallo

LEA TAMBIÉN

Los casos positivos de covid-19 en Liga de Quito no repercutirán en la programación de partidos amistosos en la capital. Los albos se preparan para jugar este miércoles 5 de agosto ante Independiente del Valle. Este duelo, según la dirigencia, gana más importancia ante las autoridades sanitarias.

Esteban Paz, dirigente de los albos, confirmó que los dos positivos de la plantilla de jugadores no modifica lo planificado. El juego será a las 18:00 en el estadio Rodrigo Paz Delgado.



"Contagios va a haber en el fútbol, no hay que hacerse drama. Los protocolos se cumplen y se aislaron a los contagiados. Se tiene que jugar el partido el miércoles para demostrar que con los protocolos se previene contagios", dijo Paz, en una entrevista en Mundo Deportivo.



El directivo aclaró que las pruebas PCR las paga el club y que se decidieron a realizarlas, porque consideran que son más efectivas.



"Con los jugadores se trata de tomar todas las precauciones para prevenir contagios. Se invierte tanto en protocolos, cada prueba PCR cuesta $125 y Liga paga eso, hacemos estas pruebas por decisión propia porque las rápidas no son confiables", aclaró.



Otro de los clubes que jugará este miércoles es Aucas. Los orientales recibirán a las 09:30 en el estadio Gonzalo Pozo Ripalda a la Universidad Católica.



Por ahora, el único club capitalino que no ha confirmado partidos amistosos es El Nacional. Los criollos también han sometido a su jugadores a pruebas de covid-19.