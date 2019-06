Liga y Barcelona SC van por el título de la Copa Spencer

LEA TAMBIÉN

Pablo Repetto, el DT de Liga de Quito, tomó una decisión. El volante Antonio Valencia no fue considerado para la final de la Copa Alberto Spencer. El club no solicitó ninguna habilitación provisional a la LigaPro y Valencia no será incluido en el plantel para el juego de esta tarde (17:00), en el estadio Rodrigo Paz Delgado.

La ‘U’ realizó un entrenamiento ayer y allí Repetto definió la alineación. Roberto Teixeira, preparador físico, hizo una evaluación de los futbolistas Jefferson Orejuela, José Quintero y Andrés Chicaiza.



Los tres se integraron recién el jueves a los entrenamientos, después de su participación en la Copa América. Jefferson Intriago también estuvo en la Selección, pero su situación aún está en pugna legal con el Tigres de México.

Repetto no descartó que ellos sean incluidos en el juego de hoy. El delantero colombiano Cristhian Martínez también ha sido parte de las prácticas y es una alternativa en el ataque. Esto, a pesar de que se situación con el equipo aún no ha sido resuelta. El empresario del futbolista y la directiva mantienen las negociaciones por su continuidad.



Según los entrenamientos, el zaguero Luis ‘Kunti’ Caicedo es una de las alternativas en la defensa. Aunque los titulares en los últimos juegos han sido Carlos Rodríguez y Franklin Guerra. Repetto volvió a incluir en las prácticas al Sub 18 Jordy Alcívar. El manabita ha convencido al DT con su juego.

“El hincha no quiere perder ningún partido con Barcelona. Esperamos que sea una fiesta en paz y que se disfrute el espectáculo. El torneo ha servido para que Repetto pruebe jugadores y confirme la recuperación de los lesionados. Nuestro objetivo es ganar la primera copa del año”, dijo Santiago Jácome, gerente del club.



Los toreros buscan ganar

​

El DT Leonardo Ramos tiene un solo objetivo: ser campeón de la Copa Alberto Spencer. El uruguayo da importancia al torneo amistoso, porque considera que puede ganar su primer título con Barcelona.



El DT charrúa dispuso entrenamientos a puerta cerrada por tres días, durante la semana en Guayaquil. Conversó con los miembros de su cuerpo técnico y decidió usar al mismo equipo, que se impuso en el juego de ida, la semana pasada en el estadio Monumental.



“Tenemos jugadores con mucho categoría, a veces es un dolor de cabeza armar la plantilla debido al buen nivel de todos”, indicó Ramos. Pese a eso, decidió dar continuidad al equipo que se clasificó a la final del torneo amistoso.



Ramos también considera la posibilidad de lograr el primer triunfo torero en el estadio Rodrigo Paz, esta tarde.



“La idea es la misma, ir a jugar la final ante Liga como un torneo importante, que lo es, y salir campeón”, dijo, cuando se le consultó sobre la mala racha que arrastra su club en el reducto capitalino.



Barcelona llega a la final con un invicto de 13 partidos, entre amistosos y oficiales. Ocho de esos cotejos fueron dirigidos por Ramos, que asumió el cargo tras la salida de Guillermo Almada, en marzo pasado.



En el partido de ida ganaron 1-0, con un tanto de Ángel Quiñónez, de 23 años. El delantero, que recién llegó este año al primer plantel, volverá a encabezar la ofensiva de los toreros. Suma cuatro goles en tres partidos y es el máximo anotador en el torneo amistoso.