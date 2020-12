Así se preparan los jugadores de Liga de Quito y Barcelona SC antes de la final del 29 de diciembre del 2020 

Los jugadores de Barcelona SC se entrenaron y quedaron concentrados este 26 de diciembre del 202o para lo que será la final por el título del fútbol ecuatoriano ante Liga de Quito, que se disputará en el estadio Rodrigo Paz Delgado el próximo 29 de diciembre.

En el cotejo de ida, jugado el 23 de diciembre en el estadio Monumental de Guayaquil, ambos clubes igualaron 1-1.



Este sábado 26 de diciembre el elenco torero se ejercitó desde las 08:30 en las canchas alternas del estadio Monumental y allí el DT Fabián Bustos dirigió prácticas de fútbol en "espacios reducidos". Luego de eso los jugadores quedaron concentrados y volverán a ejercitarse el domingo 27, también en el Monumental. Así lo confirmó BSC en sus redes sociales.



Desde la inauguración del estadio de LDU en 1997, BSC no ha podido ganar a los universitarios en ese escenario del norte de Quito. Por eso, tras el encuentro de ida, el entrenador Bustos aseguró que "Barcelona no saldrá a esconderse en la final" y mencionó que el plantel saldrá a proponer y ganar por primera vez en Ponciano.



En la definición de la LigaPro no está contemplada la variable del gol de visitante. En caso de un empate, el título se definirá por los lanzamientos penales.





Por su parte los jugadores de Liga de Quito volvieron a las prácticas el 25 de diciembre del 2020, desde las 11:00 en el complejo de Pomasqui. Un día antes, en la víspera, el DT Pablo Repetto dio descanso al equipo.



En LDU la única duda para la segunda final ante los toreros es Lucas Villarruel.



"Queda demostrado que tenemos un plantel competitivo. Con lo que tenemos, iremos a jugar con todo en la final", expresó el técnico charrúa de los albos tras el primer encuentro.