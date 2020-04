En Liga buscan a su arquero histórico entre José Cevallos y Jacinto Espinoza 

LEA TAMBIÉN

LEA TAMBIÉN

Liga de Quito planteó una difícil pregunta a sus hinchas, el miércoles 15 de abril del 2020. Los universitarios quieren encontrar a su arquero histórico, entre Jacinto Espinoza y José Cevallos.

"¡Hinchas albos! Buscaremos nuestros #DorsalesHistóricos y empezaremos desde el arco. ¿Quién es nuestro #1 histórico? RT: José Francisco Cevallos,

Like: Jacinto Espinoza. ¡Vota ya!", publicaron los albos en su cuenta de Twitter @LDU_Oficial.



Quiénes quieran votar por 'Chinto' Espinoza deberán colocar un 'me gusta' ('like') en la publicación, mientras que para elegir a 'Pepe Pancho' Cevallos se deberá realizar un retuit. Así de simple.

¡Hinchas albos! Buscaremos nuestros #DorsalesHistóricos y empezaremos desde el arco. ¿Quién es nuestro #1 histórico?

🔁 RT: José Francisco Cevallos

❤️ Like: Jacinto Espinoza

¡Vota ya! pic.twitter.com/ZgAo6Jo5yx — LDU Oficial (Desde 🏠) (@LDU_Oficial) April 15, 2020



Ambos son dos de los arqueros emblemáticos que ha tenido LDU en su laureada historia. Espinoza, de 50 años, logró cuatro títulos con la camiseta azucenas, mientras que Cevallos, de 48 años, es muy recordado por el título de la Copa Libertadores del 2008. ¿Quién es su preferido en el arco de la'U'?

Durante este tiempo de cuarentena, este tipo de iniciativas han sido usuales entre los clubes de fútbol en sus cuentas de redes sociales. Así, los hinchas pueden pasar momentos entretenidos mientras realizan la cuarentena por la emergencia sanitaria causada por el coronavirus covid-19.