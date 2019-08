Los albos se alistan para medir a Alianza y al Aucas en cuatro días

LEA TAMBIÉN

LEA TAMBIÉN

En Liga de Quito ya se alistan para la seguidilla de partidos que viene. Los pupilos del DT Pablo Repetto regresan hoy ( martes 6 de agosto del 2019) a los entrenamientos con miras al juego del jueves (19:00) ante el Alianza de Guano, por los octavos de final de la Copa Ecuador.

El estratega uruguayo definirá si ante el equipo de Chimborazo utilizará un once alternativo. Esto, porque el domingo deberán visitar al Aucas, por la fecha 21 de la LigaPro, en el estadio Gonzalo Pozo Ripalda.



Repetto no tiene jugadores sancionados ni lesionados para ambos cotejos. El uruguayo espera una sanción (económica o deportiva) tras ser expulsado ante Macará.



Por tal motivo corre riesgo de no estar en la zona técnica para el juego del domingo, en el último Superclásico de la temporada regular. Debe esperar el informe de la Comisión disciplinaria de la Cámara de Comercio de Guayaquil.



Para los universitarios, este cotejo será clave para ascender en la tabla de posiciones, donde por ahora son séptimos con 29 unidades.

Ayer, a través de los canales oficiales del club, la dirigencia anunció los precios de las entradas para el duelo ante Alianza de Guano. Los valores son: general, USD 5; tribuna, USD 8 y palco, USD 15.



Estos costos contrastan con los que anunció el club para el juego de ida de los cuartos de final de la Copa Libertadores, frente a Boca Juniors.



Los precios son: general, USD 30; tribuna, USD 45 y palco, USD 80. Los tarjetahabientes Liguista SH podrán adquirir sus boletos a través del portal web www.liguista.com.ec. El proceso de recarga y de venta de entradas adicionales arrancó ayer.

Liga de Quito aún no ha anunciado cuándo saldrán a la venta en taquilla las entradas sueltas para el duelo ante los xeneizes. Eso sí, Esteban Paz, dirigente de los universitarios, afirmó que se recompensará la fidelidad de la hinchada. Es decir que habrá preferencia a los aficionados que hayan asistido a los partidos previos al duelo con Boca Juniors.

Esta fue una de las modalidades de venta que utilizó Liga de Quito para la final del año pasado ante Emelec.



El juego ante los argentinos será el miércoles 21 de agosto, a las 17:15. El juego de vuelta está pactado para el siguiente miércoles, en el estadio La Bombonera, en Buenos Aires.