La Libertadores vuelve y juega 75 días después y con 11 campeones en liza

Después de 75 días se reanuda desde este martes 23 de julio de 2019 la Copa Libertadores 2019 con ocho partidos de ida que darán comienzo a los octavos de final y en la que once campeones estarán en acción.

La última fecha de esta sexagésima edición se disputó el pasado 9 de mayo y desde ese día el torneo entró en receso por la preparación de las selecciones para la Copa América de Brasil 2019.



Esta fase de los dieciséis mejores tendrá, además, mayoría de equipos del sur del continente: seis brasileños, cuatro argentinos, tres paraguayos y un uruguayo, mientras que por la zona andina sacarán la cara dos ecuatorianos: Liga de Quito y Emelec.



La jornada se iniciará el día 23 con tres compromisos.



Abrirá la tanda el campeón del torneo del año pasado, River Plate, que se medirá en casa con Cruzeiro, absoluto en 1976 y 1997.



Liga de Quito, rey del 2008, recibirá al tricampeón Olimpia y en otro duelo entre argentinos y brasileños el Godoy Cruz será anfitrión del Palmeiras, que se alzó con el trofeo en 1999.



Cuatro encuentros se disputarán el miércoles 24.



Ese día el campeón de la Copa Sudamericana 2018, el Athletico Paranaense, dará la bienvenida en Brasil en el Arena da Baixada al seis veces rey de América, el Boca Juniors argentino.



El Nacional uruguayo que conquistó la Copa en 1971, 1980 y 1988 se medirá con el bicampeón Internacional, mientras que San Lorenzo (2014) lo hará con el Cerro Porteño y Emelec ante el Flamengo (1981).



La semana de Libertadores concluirá el día 25 con el partido que protagonizarán el tricampeón Gremio y Libertad.



Los argentinos Marco Ruben, del Athletico Paranaense, y Adrián Martínez, del Libertad, lideran la clasificación de goleadores del torneo con seis anotaciones.



Con cinco tantos los escoltan dos jugadores cuyos equipos están eliminados, el chileno Patricio Rubio (Universidad de Concepción) y el brasileño Ricardo Oliveira (Atlético Mineiro).