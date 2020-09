Las lesiones persiguen a los futbolistas después de jugar siete fechas del campeonato nacional en tres semanas 

LEA TAMBIÉN

LEA TAMBIÉN

Gustavo Vallecilla, el lateral de Barcelona, tuvo que ser reemplazado en el partido ante Aucas. El jugador salió en camilla y hoy se espera el informe médico de su lesión. Andrés Arce, el médico del club, explicó que se sospecha una posible ruptura fibrilar en su muslo.

Vallecilla está en observación médica y es otro jugador que sintió el desgaste físico de jugar siete fechas en tres semanas. Jonatan Álvez, el delantero de Barcelona, también fue otro de los jugadores lesionado por la carga de partidos y la exigencia física.



Fabián Bustos, el entrenador de Barcelona, reconoció que a pesar de tener una plantilla extensa se sintió el trajín. "Ha sido muy duro para nosotros y para todos los equipos porque no hemos tenido tiempo para descansar. Esperamos salir de esta exigencia de partidos", dijo el técnico.



Después de la undécima fecha del torneo local que arrancará esta noche en el estadio Bellavista de Ambato, los equipos recién tendrán entre siete y ocho días de descanso. La próxima semana no habrá partidos entre martes y miércoles y los clubes podrán descansar.



Miguel Ángel Ramírez, DT de Independiente del Valle, explicó que es casi imposible mantener una alineación con los mismos jugadores porque corren riesgo de lesionarse. En filas de los rayados uno de los jugadores que ha participado en casi todos los partidos es Richard Schunke. El técnico decidió darle descanso un juego para que no corra riesgo.



Independiente es el único equipo que no ha perdido en los seis partidos. Otros equipos como Liga de Quito también han tenido que rotar jugadores. Pablo Repetto, el DT uruguayo, confía en lograr la recuperación inmediata de los jugadores.



Está previsto que el próximo 15 de septiembre se reanude la Copa Libertadores. Allí volverán a tener actividad entre semana Independiente, Liga de Quito, Delfín y Barcelona. Los cuatro representantes deberán enfrentar el torneo y la Libertadores.