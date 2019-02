La lesión del golero Mosquera permitió el debut de un Sub 20 en la Católica

LEA TAMBIÉN

El guardameta Ángel Mosquera, de la Universidad Católica, se cayó al piso solo a los 27 minutos del primer tiempo ante Aucas. Intentó ponerse de pie, pero no pudo seguir y el partido se paralizó.

El cuerpo médico camaratta entró a atender al golero, pero el dolor en su pantorrilla derecha le impidió seguir jugando. Mosquera salió de la cancha llorando y sin poder pisar bien con su pierna derecha.



El reporte preliminar es un desgarro. En la banca de suplentes, el DT Santiago Escobar intentó consolar al guardameta. Igual todos los compañeros se levantaron a abrazar al golero. A la media hora de juego y con la lesión de Mosquera se dio el debut de Pierre Bellolio, otro jugador de la Selección Sub 20.



¿Quién es Bellolio? Es el golero de la Reserva de la Católica del año pasado. Es guayaquileño de nacimiento y estuvo en Liga de Quito en la Sub 12 y 14. Jugó en la Reserva y en la Sub 18 de Barcelona. Hasta el año pasado que llegó a Católica



El golero entró en la convocatoria de Escobar porque Mosquera es el titular. Esto porque aún se espera la nacionalización del titular Hernán Galíndez. El argentino espera su cédula de ecuatoriano para no ocupar el puesto de extranjero.