Leonardo Ramos habló de apuestas y dijo que se fue de Barcelona 'después de perder de una manera rara' ante Delfín 

Leonardo Ramos contó su verdad luego de su abrupta renuncia de Barcelona SC, tras caer eliminado ante Delfín por la semifinal de la Copa Ecuador. El estratega uruguayo dijo que todo fue "raro" y reveló que él recomendó a Tabaré Silva a la directiva canaria.

En una entrevista concedida la estación uruguaya Sport 890, este martes 5 de noviembre del 2019, Ramos dijo que "después de perder en semifinales de Copa Ecuador de una manera rara, le dije al Presidente (José Francisco Cevallos) que me iba".

Ramos recordó que en la ida se habían impuesto 4-1 al Delfín, en Guayaquil. En la revancha, "pusimos lo mejor en ese partido y fue muy raro lo que pasó", reiteró, por el marcador 3-0 a favor de los manabitas en el estadio Jocay, de Manta.



Según el DT, fue un resultado que "dolió porque estábamos a tres partidos de salir campeones, pero después de lo que pasó no podía seguir". Por ello se produjo su renuncia ese instante.

"El rumor de las apuestas deportivas en Ecuador siempre estuvo. Yo defiendo a muerte a los jugadores de fútbol, pero hay cosas que me llamaron poderosamente la atención" l Leo Ramos en #UltimoAlArco — Sport 890 (@Sport890) November 5, 2019



"El Presidente me pedía por favor que no me fuera y no quería firmar el papel. De todas formas, yo no hago las cosas que no me gusta que me hagan a mí", detalló sobre su salida. El contrato del entrenador uruguayo finalizaba en diciembre de este 2019 y tenía chances también de ser campeón de la LigaPro.

Sin embargo, luego hizo una aseveración más polémica: "El rumor de las apuestas deportivas en Ecuador siempre estuvo. Yo defiendo a muerte a los jugadores de fútbol, pero hay cosas que me llamaron poderosamente la atención (....) Barcelona es un club muy grande con el cual me hubiese encantado ganar algo importante, pero esto que vi no podía tolerarlo".



Ramos sostuvo que "hace tiempo que veía cosas extrañas que no me terminaban de cerrar y lo dije en la directiva. Eso fue lo que desencadenó en la renuncia".



Finalmente, Leo contó que fue él quien recomendó el nombre de Silva para reemplazarlo, algo que se concretó finalmente este martes 5 de noviembre con su presentación oficial.