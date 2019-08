El futuro de Leonardo Campana estaría en el Real Madrid de España

LEA TAMBIÉN

El futuro de Leonardo Campana, el delantero mundialista Sub 20 y goleador ecuatoriano del último Sudamericano en Chile, está por resolverse. Hay pistas sobre el futuro del atacante: Pablo Campana, el padre del futbolista, está en España y según medios como AS anda en negociaciones con el Real Madrid.

Sin embargo, según la misma nota de prensa, el propósito sería que Campana llegue a jugar al Real Madrid de Castilla, un equipo filial de la Primera que nutre de jugadores a la plantilla principal y que juega en la Segunda División. Ese equipo es dirigido por Raúl González.



Campana padre, quien también es representante del atacante ecuatoriano, ha subido fotos en sus redes sociales y allí se puede ver en una de ellas el fondo del estadio Santiago Bernabéu, en Madrid. La imagen fue tomada en la avenida Paseo de la Castellana.



El interés del Madrid por el atacante se sumó a las ofertas de equipos italianos. En el último mes sonó fuerte las ofertas de Nápoles, Juventus, Milan AC por ejemplo. Incluso se dieron cifras: USD 5,5 millones. Pero hasta la fecha no se concretó. Sin embargo, la presencia de Campana papá en España es una alerta sobre el futuro de la negociación. Leo cuenta con pasaporte español y llegaría como futbolista comunitario.



AS de España destaca la participación que tuvo en el Sudamericano y luego el tercer lugar que obtuvo Ecuador en el Mundial Sub 20 de Polonia. “El conjunto blanco no quiere que se le escape uno de los delanteros con más futuro en el Continente”, se redactó en la nota.



Esta última semana de agosto sería clave en la negociación. El plazo de inscripciones en el fútbol español vencerá el próximo 2 de septiembre. Aunque tampoco se descarta que el acuerdo siga el mismo camino que tuvieron jugadores como Vinicius Junior o Rodrygo. Ambos concluyeron sus respectivas temporadas en Brasil antes de llegar al club merengue.



Campana tiene contrato con Barcelona hasta diciembre de este año. La directiva de José Francisco Cevallos aún no se ha pronunciado.



Mientras tanto, el atacante jugó con el equipo canario en la última goleada ante el América. El próximo domingo 1 de septiembre deberá presentarse a la Selección ecuatoriana para los amistosos ante Perú y Bolivia. El DT Jorge Célico lo incluyó en la nómina oficial en la que se destacan siete futbolistas Sub 20, entre ellos Campana.