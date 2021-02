Leonardo Campana se lesionó y el Famalicao se sitúa en los puestos de descenso, en Portugal

El Famalicao de Portugal informó que el ecuatoriano Leonardo Campana seguirá sin ser considerado por el primer equipo, debido a una contractura en el muslo izquierdo. El jugador no estuvo en el duelo contra el Moreinense, que terminó en una derrota por 2-0 de los famalicenses.

Con la derrota, el Famalicao se ubica en las posiciones de descenso en la Liga Portugal, al caer a la decimosexta posición con 14 puntos en 17 encuentros.

Campana, quien llegó al equipo luso a inicios de la temporada, no ha logrado destacarse. El ecuatoriano ha disputado seis partidos por la Liga y uno por la Copa de Portugal, en los que no ha marcado goles.



En los últimos partidos, el delantero de 20 años no ha sido considerado debido a la lesión. El club informó a través de un boletín de prensa de su baja contra el Moreinense y su último encuentro fue el 8 de enero, en la goleada que sufrió su club (4-1) contra el Oporto.



El jugador ecuatoriano firmó el año anterior un contrato por tres temporadas y media con el Wolverhampton. En los 'Lobos', el jugador guayaquileño no debutó y para esta temporada fue cedido al Famalicao.