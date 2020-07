Leonardo Campana no fue convocado en la goleada del Wolverhampton

LEA TAMBIÉN

El debut de Leonardo Campana en la Liga Premier inglesa parece más lejano. El ecuatoriano esta vez no estuvo ni en la banca de suplentes en la goleada del Wolverhampton 3-0 sobre el Everton, este domingo 12 de julio del 2020.

En las dos jornadas anteriores, el ariete ecuatoriano sí fue convocado, pero tampoco ingresó a la cancha. Ahora, no fue citado por el técnico portugués Nuno Espírito Santo, cuando ya solo quedan tres fechas para el final del torneo.



Con esta victoria, los lobos recuperaron la sexta plaza en la clasificación, con 54 puntos, por lo que sigue en buena posición para clasificarse para la Europa League 2020-2021 por segunda vez consecutiva, con un punto de ventaja sobre su inmediato perseguidor, Sheffield United.



La formación de Espírito Santo necesitaba tomar confianza tras dos derrotas consecutivas ante Arsenal (2-0) y en el terreno de su principal rival en la clasificación, Sheffield United (1-0).



La apertura del marcador llegó al final del primer período, gracias a un penal obtenido por el portugués Daniel Podence, al que paró irregularmente el francés Lucas Digne. El mexicano Raúl Jiménez se encargó de abrir el marcador (45+2').



El belga Leander Dendoncker aumentó la ventaja en el primer minuto del segundo tiempo, de un cabezazo (46').



El futuro rival del Olympiakos en el partido de vuelta de octavos de final de la actual Europa League (1-1 en la ida) se impuso con facilidad a unos Toffees que no parecen estar bien y que ocupan la undécima posición.



Otro portugués, Diogo Jota, anotó el tercero (74 minutos), en una victoria que podría haber sido más amplia si el español Adama Traoré no hubiera rematado al poste cerca del final del partido.



Campana deberá esperar para ver si el DT luso le permite debutar en las fechas finales de la Premier League, ya que en la Europa League será complicado.