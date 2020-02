LEA TAMBIÉN

El delantero ecuatoriano Leonardo Campana se entrena con el equipo principal del Wolverhamtpon a la espera de tener una oportunidad de jugar en la Premier League inglesa en el futuro.

El atacante, de 19 años y goleador del Sudamericano Sub 20 del 2019 pero que no marcó en el reciente Preolímpico Sub 23 de Colombia, compartió fotos en su cuenta de Instagram de sus prácticas con el club en Marbella, España.



Los ‘Lobos’, como es conocido el equipo inglés, se desplazó a la ciudad española para realizar una preparación ante las altas temperaturas en su país y para aprovechar que no tendrá compromiso del torneo este fin de semana.

El club tendrá descanso el fin de semana en la Premier para compensar la actividad del ‘boxing day’ en diciembre del 2019.

Nuno Espírito Santo, entrenador de los ‘Wolves’, expresó con anterioridad que espera que Campana mejore su rendimiento. Para el DT y los directivos, el atacante es una apuesta a futuro.



Así, el jugador se entrenará con el plantel principal, pero jugará con el equipo Sub 23.



El próximo compromiso para los Lobos será ante Leicester City, el viernes 14 de febrero.



El mexicano Raúl Jiménez es la figura y el goleador del Wolverhampton en la actualidad.