Leonardo Campana: 'Disfrutaba de jugar contra Emelec en el Capwell'

El ecuatoriano Leonardo Campana, jugador del Wolverhampton de Inglaterra, concedió una entrevista para el portal oficial del club, donde confesó algunos detalles de su carrera. Recordó partidos memorables con la camiseta de Barcelona SC, con la Selección y detalles personales.

Campana, quien espera que con la reanudación del campeonato pueda debutar, aseguró que los duelos contra Emelec, defendiendo la casaca de Barcelona fueron especiales, sobre todo los que se disputaron en el Capwell.



“Cuando estaba jugando para Barcelona, disfrutaba de jugar contra nuestro rival local Emelec. Los partidos en su estadio eran grandiosos y me encantaba jugar esos partidos llenos de rivalidad”, manifestó el delantero guayaquileño.



Además, afirmó que el jugador más talentoso con el que jugó fue con Antonio Valencia. Compartió entrenamiento y concentraciones con él. El 'Toño' es reconocido en Inglaterra por su recorrido con el Wigan y el Manchester United.

“Antonio Valencia, jugué con él en la Selección y es un grandioso jugador pero también es realmente una muy buena persona”.”, dijo.



Campana se refirió de otros detalles personales. Confesó ante los periodistas oficiales del club que es fanático de las series de televisión. Sus favoritas son Juego de Tronos y Breaking Bad.



También se refirió sobre el deporte que menos le gusta. Aseguró que el béisbol no lo entiende.



"El béisbol, simplemente no entiendo porque a la gente le gusta. ¡El cricket es casi lo mismo!”, aclaró. También confesó ser claustrofóbico y no soporta estar en espacios cerrados y pequeños.



También recordó su mejor momento con la camiseta de la Tri. En el club le preguntaron qué haría si tuviera una máquina del tiempo.



“Regresaría en el tiempo al momento en el que fui máximo goleador en el Sudamericano Sub 20. Fue una sensación increíble. Fue un torneo increíble, así que me encantaría poder vivirlo otra vez”, aseguró.